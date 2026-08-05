Πύραυλος της Space X συνετρίβη στη Σελήνη: Το χρονικό της σύγκρουσης και τα διαστημικά σκουπίδια

Πύραυλος της Space X συνετρίβη στη Σελήνη κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο τμήμα δηλαδή που δέχεται το φως της ημέρας και είναι ορατό από τη Γη

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Πύραυλος της Space X συνετρίβη στη Σελήνη: Το χρονικό της σύγκρουσης και τα διαστημικά σκουπίδια
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  • Ένα δεύτερο στάδιο πυραύλου Falcon 9 της SpaceX συνετρίβη στη Σελήνη κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν με ταχύτητα 8.690 χλμ/ώρα.
  • Το τμήμα πυραύλου είχε εκτοξευτεί τον Ιανουάριο του 2025 για να μεταφέρει σεληνιακό όχημα της Firefly Aerospace και παρέμεινε αδρανές στο διάστημα μέχρι την πρόσκρουση.
  • Η σύγκρουση ήταν ακούσια και προκλήθηκε από βαρυτικές δυνάμεις και ηλιακή δραστηριότητα που ώθησαν το τμήμα προς την επιφάνεια της Σελήνης.
  • Η πρόσκρουση φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της συσσώρευσης ανεξέλεγκτων διαστημικών συντριμμιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση αυτών.
  • Η προστασία των μελλοντικών σεληνιακών υποδομών της NASA από διαστημικά σκουπίδια γίνεται επιτακτική ενόψει του προγράμματος Artemis.
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Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX που περιπλανιόταν στο διάστημα από πέρυσι φέρεται να συνετρίβη με μεγάλη ταχύτητα στην επιφάνεια της Σελήνης νωρίς σήμερα το πρωί (5/8). Αν και η οριστική επιβεβαίωση της πρόσκρουσης απαιτεί αρκετές ώρες, το συμβάν αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα της συσσώρευσης ανεξέλεγκτων διαστημικών συντριμμιών.

Το αντικείμενο, το οποίο έχει μέγεθος σχολικού λεωφορείου και ζυγίζει τέσσερις τόνους, αποτελεί το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου Falcon 9. Ο συγκεκριμένος πύραυλος είχε εκτοξεύσει τον Ιανουάριο του 2025 ένα σεληνιακό όχημα της εταιρείας Firefly Aerospace. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το σώμα του πυραύλου προσέκρουσε στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο της Σελήνης, κινούμενο με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 8.690 χιλιομέτρων την ώρα.

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Σελήνης από το διάσημο σημείο προσγείωσης του Apollo 11, όπου ο Nιλ Άρμστρονγκ και ο Έντουιν «Μπαζ» Όλντριν περπάτησαν για πρώτη φορά στη Σελήνη. Καθώς κανένα τροχιακό διαστημόπλοιο δεν βρισκόταν σε κατάλληλη θέση για ζωντανή καταγραφή, οι επιστήμονες στη Γη επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τη σύγκρουση αναλύοντας εικόνες από εξειδικευμένα τηλεσκόπια, αναζητώντας το σύννεφο σεληνιακής σκόνης που εκτινάχθηκε κατά την πρόσκρουση.

Η SpaceX διευκρίνισε ότι η σύγκρουση ήταν εντελώς ακούσια. Ενώ τα στάδια των πυραύλων συνήθως επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα της Γης και καίγονται, η συγκεκριμένη αποστολή προς τη Σελήνη απαιτούσε μεγαλύτερη ώθηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εξάρτημα να παραμείνει στο διάστημα, εγκαταλελειμμένο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα διαστημικά σκουπίδια.

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H περιοχή όπου συνετρίβη τμήμα του πυραύλου της Space X

Μόλις στις αρχές του έτους, οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι το αδρανές τμήμα είχε εισέλθει σε τροχιά που οδηγούσε αναπόφευκτα προς το φεγγάρι. Όπως εξήγησε η Τζουλιάνα Σάιμαν, διευθύντρια προγραμμάτων της SpaceX, ένας συνδυασμός βαρυτικών δυνάμεων και ηλιακής δραστηριότητας ήταν αυτός που ώθησε τελικά το τμήμα του πυραύλου προς την επιφάνεια της Σελήνης.

Αν και τέτοιες προσκρούσεις είναι σπάνιες —με προηγούμενα παραδείγματα την πτώση κινεζικού πυραύλου το 2022 ή τις ελεγχόμενες προσκρούσεις της NASA για επιστημονικούς σκοπούς— το περιστατικό αναδεικνύει την προχειρότητα στη διαχείριση των διαστημικών απορριμμάτων.

Καθώς η NASA ετοιμάζεται να κατασκευάσει σεληνιακή βάση και να στείλει αστροναύτες στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, η προστασία των υποδομών από αδέσποτα διαστημικά συντρίμμια καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη

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