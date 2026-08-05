Συναγερμός στην Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα

Συναγερμός σήμανε στην Γερμανία καθώς ένα αεροσκάφος cargo συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, πιθανότατα drone, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος, κατά την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση του περιστατικού, ένα αεροσκάφος cargo συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

Η κατάσταση δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό».

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύχτας.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύχτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

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