Μπαχάμες: Η στιγμή που υδροπλάνο χάνει ύψος και προσκρούει σε προβλήτα - Σώοι και οι 10 επιβάτες

Snapshot Υδροπλάνο με 10 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε προβλήτα στις Μπαχάμες κατά την απογείωση.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη πληρώματος διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος ξαφνικά και βυθίστηκε λίγες ώρες μετά το ατύχημα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πρόσκρουσης.

Η πρόσκρουση καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη μέσα στο υδροπλάνο. Snapshot powered by AI

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μικρό υδροπλάνο προσκρούει σε προβλήτα στις Μπαχάμες κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, δείχνει το υδροπλάνο να χάνει ύψος λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της απογείωσης και τελικά να προσκρούει στην προβλήτα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα: οκτώ επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος.

Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν σώοι το υδροπλάνο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, καθώς και ιδιώτες με σκάφη, οι οποίοι συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος βρισκόταν στη διαδικασία της απογείωσης όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε ύψος, προσέκρουσε σε προβλήτα κοντά σε κατοικημένη περιοχή και, λίγες ώρες αργότερα, βυθίστηκε.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τι δήλωσε μία επιβάτης

Η Τζιν Ο' Μπράιεν ήταν μία από τους οκτώ Αμερικανούς τουρίστρες που επέβαιναν στο υδροπλάνο τη στιγμή της συντριβής, οι οποίοι διασώθηκαν όλοι, μαζί με δύο μέλη του πληρώματος.

Ο Ο'Μπράιεν δήλωσε στο ABC News ότι το υδροπλάνο «κατέβηκε αρκετά γρήγορα».

«Ξαφνικά η αποβάθρα άρχισε να πλησιάζει όλο και περισσότερο και ένας από τους ανθρώπους στο αεροπλάνο πίσω μου είπε: "Πού πηγαίνετε;" Και μετά ακούστηκε απλώς ένα "μπουμ" και χτύπησε», θυμήθηκε ο Ο'Μπράιεν.

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