Για σένα: Το κινηματογραφικό τρέιλερ και η σύνδεση με την «Οδύσσεια»

Η νέα σειρά του ALPHA ήδη συζητιέται…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Για σένα: Το κινηματογραφικό τρέιλερ και η σύνδεση με την «Οδύσσεια»
LIFESTYLE
3'
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  • Η σειρά «Για σένα» του ALPHA θα κάνει πρεμιέρα τη νέα τηλεοπτική σεζόν και παρουσιάζεται με κινηματογραφικό τρέιλερ που δημιουργεί έναν συμβολικό, ονειρικό χώρο ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα.
  • Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες, Φίλιππος και Μελίνα, προσεγγίζουν συναισθηματικά ο ένας τον άλλον, παρά τις διαφορετικές τους ζωές και διαδρομές, με το όριο και την μετάβαση να συμβολίζονται από μία πόρτα.
  • Η μουσική του τρέιλερ βασίζεται στο «Ένα Πρωινό (Άναμπελ)» του Σταύρου Ξαρχάκου σε νέα εκτέλεση με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα, συνδέοντας τη νέα ιστορία με την παράδοση του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Τα γυρίσματα έγιναν στη Dakhla της Δυτικής Σαχάρας, μια περιοχή με μοναδική γεωμορφολογία όπου η έρημος συναντά τη θάλασσα, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και για την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan.
  • Την κινηματογραφική αισθητική της σειράς υπογράφει ο Μαροκινός σκηνοθέτης Farid Malki, ο οποίος δημιουργεί έναν συμβολικό κόσμο όπου τα συναισθήματα προηγούνται της πραγματικότητας.
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Η παραγωγή μυθοπλασίας «Για σένα», που θα κάνει πρεμιέρα στον ALPHA τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ήδη απασχολεί και αναμένεται να κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών. Στον αέρα βρίσκεται το εντυπωσιακό κινηματογραφικό τρέιλερ, που δημιουργεί μια ονειρική, φαντασιακή συνθήκη, μέσα στην οποία οι δύο ήρωες μπορούν να συναντηθούν συναισθηματικά, πριν ακόμη ο πραγματικός τους κόσμος τούς το επιτρέψει.

Δεν είναι ο τόπος όπου ζουν. Είναι ένας συμβολικός χώρος ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα. Εκεί όπου όσα δεν μπορούν ακόμη να ειπωθούν βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν μέσα από τις εικόνες. Ένας τόπος ανάμεσα στην έρημο και τη θάλασσα. Ανάμεσα στη σιωπή και την προσμονή. Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό, αλλά κινούνται, χωρίς ακόμη να το γνωρίζουν, ο ένας προς τον άλλον.

Ο άνεμος, η άμμος και το νερό δεν λειτουργούν ως απλό σκηνικό. Γίνονται μέρος της αφήγησης. Το φως, τα λευκά υφάσματα και τα κόκκινα λουλούδια συνθέτουν μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα, η οποία δεν εξηγεί, αλλά υπαινίσσεται όσα πρόκειται να γεννηθούν ανάμεσα στους δύο ήρωες.

Στο επίκεντρο αυτής της οπτικής αφήγησης δεσπόζει μία πόρτα. Ένα σύμβολο ορίου και μετάβασης. Χωρίζει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, αλλά ταυτόχρονα υπόσχεται ένα πέρασμα από τη μία στην άλλη. Σαν να περιμένει τη στιγμή κατά την οποία ο Φίλιππος και η Μελίνα θα τολμήσουν να αφήσουν πίσω τους όσα τους κρατούν χωριστά.

Αυτός είναι, άλλωστε, και ο συναισθηματικός πυρήνας του «Για Σένα». Δύο άνθρωποι που συναντιούνται όταν η ζωή τους έχει ήδη δοκιμαστεί. Δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο αλήθειες και δύο ζωές που δεν φαντάζονται ότι μπορεί να ενωθούν. Κι όμως, η πιο καθοριστική αλλαγή για τον καθένα θα αποδειχθεί ο άλλος.

Η μουσική

Το εμβληματικό «Ένα Πρωινό (Άναμπελ)» του Σταύρου Ξαρχάκου, σε νέα εκτέλεση με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα, γίνεται η συναισθηματική καρδιά του τρέιλερ. Μια μελωδία άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό κινηματογράφο συναντά μια νέα ιστορία αγάπης, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στη διαχρονικότητα και το σήμερα.

Το κινηματογραφικό τοπίο & η σύνδεση με την «Οδύσσεια»

Για να δημιουργηθεί αυτή η ονειρική κινηματογραφική συνθήκη, η παραγωγή ταξίδεψε στη Dakhla, στη Δυτική Σαχάρα. Σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και σπάνιους φυσικούς τόπους, εκεί όπου οι λευκοί αμμόλοφοι καταλήγουν στον Ατλαντικό Ωκεανό και η έρημος αγγίζει τη θάλασσα, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν εξωπραγματική. Η μοναδική γεωμορφολογία της Dakhla έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Η ίδια περιοχή επιλέχθηκε και για γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια κινηματογραφική αξία αυτού του τόπου.

Ο σκηνοθέτης

Την ξεχωριστή κινηματογραφική αισθητική υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος Μαροκινός σκηνοθέτης και art director Farid Malki, ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, δημιουργώντας έναν ονειρικό, συμβολικό κόσμο όπου τα συναισθήματα των δύο ηρώων προηγούνται της πραγματικότητας.

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