Απίστευτη στιγμή: O νοσοκόμoς ήξερε ζιου ζίτσου και έβαλε στη θέση του μεθυσμένο βίαιο ασθενή

Στον επιθετικό ασθενή επιβλήθηκε πρόστιμο για επίθεση σε δημόσιο λειτουργό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Απίστευτη στιγμή: O νοσοκόμoς ήξερε ζιου ζίτσου και έβαλε στη θέση του μεθυσμένο βίαιο ασθενή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας νοσηλευτής στο Royal Brisbane and Women's Hospital χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του στο τζιου-τζίτσου για να ακινητοποιήσει έναν επιθετικό μεθυσμένο ασθενή.
  • Η επίθεση συνέβη σε σημείο χωρίς ορατότητα από το προσωπικό ή την ασφάλεια, ενώ ο ασθενής είχε επιδείξει επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά.
  • Ο νοσηλευτής προειδοποίησε ότι άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας μπορεί να μην είναι σε θέση να αμυνθούν σε παρόμοιες καταστάσεις.
  • Ο βίαιος ασθενής κατηγορήθηκε για σοβαρή επίθεση κατά δημόσιου λειτουργού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 450 δολαρίων Αυστραλίας.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από βίαιες επιθέσεις.
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Συχνά στα νοσοκομεία γίνονται φασαρίες, όταν ασθενείς ή συγγενείς επιτίθενται σε γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό, που πολλές φορές μπορεί να έχουν και οδυνηρή κατάληξη.

Πλάνα από ένα κλειστό κύκλωμα σε ένα νοσοκομείο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης που δέχεται ένας νοσηλευτής, από έναν «επιθετικό» μεθυσμένο ασθενή.

Όμως για κακή τύχη του επιτιθέμενου, ο νοσηλευτής έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία στην εκμάθηση του ζιου-ζίτσου, κάτι που φάνηκε χρήσιμο για να εξουδετερώσει τον «επιθετικό» ασθενή.

Το συγκλονιστικό βίντεο, που τραβήχτηκε στο Royal Brisbane and Women's Hospital στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας δείχνει τον Νέλσον να συνοδεύει έναν μεθυσμένο άνδρα έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, πριν ο ασθενής φαίνεται να στρέφεται εναντίον του. Ο άνδρας φαίνεται να ρίχνει ένα αντικείμενο στον Νέλσον πριν ορμήσει πάνω του και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να του ρίξει αρκετές γροθιές.

Όμως ο νοσηλευτής ανατρέπει γρήγορα την κατάσταση, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές του στο ζιου-ζίτσου για να εξουδετερώσει τον άνδρα και να τον ρίξει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο Νέλσον τον ακινητοποιεί μέχρι να φτάσει η ασφάλεια για να βοηθήσει.

Ο νοσηλευτής ανέφερε ότι η αντιπαράθεση έλαβε χώρα σε ένα σημείο όπου δεν υπήρχε ορατότητα από το προσωπικό ή την ασφάλεια. Δημοσιεύοντας το βίντεο στο διαδίκτυο, είπε: «Αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ».

Ο Νέλσον ισχυρίστηκε ότι ο ασθενής «έφτυνε στο πάτωμα, πρόσβαλε το προσωπικό και γενικά συμπεριφερόταν σαν απόλυτος αλήτης» πριν του ζητηθεί να φύγει. Ο νοσηλευτής είπε ότι γέλασε με το περιστατικό επειδή κατάφερε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά προειδοποίησε ότι κάποιος άλλος εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ίσως να μην ήταν σε θέση να το κάνει.

«Τι θα γινόταν αν είχε διαλέξει μια νοσοκόμα μισού μεγέθους από εμένα; Μια φοιτήτρια; Κάποια που απλά δεν θα μπορούσε να αμυνθεί;» αναρωτήθηκε ο Νέλσον, ο οποίος σημείωσε πως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας δεν πρέπει να αναμένουν τη βία ως μέρος της δουλειάς τους.

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, ενώ ο βίαιος ασθενής έλαβε την ποινή του. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομικής Υπηρεσίας του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας, ο οποίος είναι σήμερα 28 ετών, κατηγορήθηκε για μία περίπτωση σοβαρής επίθεσης κατά δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και του επιβλήθηκε πρόστιμο 450 δολαρίων Αυστραλίας.

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