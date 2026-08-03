Μαγούλα: Εθελοντές πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ και τους τα ξήλωσαν

Snapshot Εθελοντές πυροσβέστες στη Μαγούλα άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ ενώ συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στο Όρος Πατέρας και στον Κιθαιρώνα.

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα των εθελοντών πυροσβεστών.

Η καταγγελία των εθελοντών πυροσβεστών προκάλεσε οργή στην κοινότητα.

Οι εικόνες με τις φθορές που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο θεωρούνται σοκαριστικές. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι που δρουν όταν η κοινωνία δοκιμάζεται. Έχει παρατηρηθεί ξανά σε φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς να γίνεται πλιάτσικο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σε πάρκινγκ στη Μαγούλα, σε αυτοκίνητα εθελοντών πυροσβεστών.

Οι εθελοντές πυροσβέστες είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους σε πάρκινγκ στη Μαγούλα και είχαν ανηφορίσει στο Όρος Πατέρας και στον Κιθαιρώνα για να σώσουν συμπολίτες, δάσος και περιουσίες. Ωστόσο, κάποιοι αναίσχυντοι δεν δίστασαν να πάνε να τους ξηλώσουν τα αυτοκίνητα και να τους προκαλέσουν φθορές.

Η καταγγελία που έγινε από τους εθελοντές, προκαλεί οργή και οι εικόνες που ανάρτησαν στο διαδίκτυο είναι σοκαριστικές.