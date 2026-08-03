Στούντιο 4: Η ανακοίνωση για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

Snapshot Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1.

Η εκπομπή συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και ανθρώπινες ιστορίες με χιούμορ και θετική ενέργεια.

Το «Στούντιο 4» παρουσιάζει ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναδεικνύοντας ανθρώπους, τόπους και πολιτιστικά θέματα.

Ο Γιάννης Κορδώνης συμμετέχει στην εκπομπή, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει τον Σεπτέμβριο και θα προβάλλεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15:00 έως τις 18:00. Snapshot powered by AI

Λίγες εβδομάδες μετά το teaser για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4», στην ΕΡΤ1, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση. Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής.

«Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.

Στο νέο Στούντιο 4 ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν. Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στην παρέα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Κλείστε το απογευματινό σας ραντεβού με το Στούντιο 4 και ετοιμαστείτε για συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πρεμιέρα θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ενώ η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15.00-18.00.

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