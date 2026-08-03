«Λιώνει» η Νότια Κορέα: Kατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της

Οι αρχές στη Νότια Κορέα εξέδωσαν προειδοποίηση λέγοντας ότι οι εσωτερικοί χώροι χωρίς κλιματισμό είναι «επικίνδυνοι» καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα 

Νατάσα Παυλοπούλου

«Λιώνει» η Νότια Κορέα: Kατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νότια Κορέα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, με 42,5°C στην πόλη Γιανγκσάν, λόγω παρατεταμένου καύσωνα.
  • Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις και συνέστησαν να σταματήσουν άμεσα όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες σε πληγείσες περιοχές.
  • Πάνω από 20 περιοχές της Νότιας Κορέας βρίσκονται υπό προειδοποίηση καύσωνα, με θερμοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 38°C.
  • Ο τυφώνας Ντόλφιν μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του καύσωνα, ανάλογα με την πορεία του.
  • Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των ακραίων καυσώνων με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο που εμφανίστηκε φέτος.
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Η Νότια Κορέα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν τους ανθρώπους να σταματήσουν «άμεσα» όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες στις πληγείσες περιοχές. Η θερμοκρασία στην πόλη Γιανγκσάν, στα νοτιοανατολικά, έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κορέας (KMA), η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από την έναρξη της σύγχρονης μετεωρολογικής παρατήρησης το 1904.

Η Γιανγκσάν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός παρατεταμένου καύσωνα, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα την Κυριακή, ενώ πολλές άλλες πόλεις, όπως η Ντεγκού και η Μπουσάν, είδαν τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν σε κλιματιζόμενα εμπορικά κέντρα ή καφετέριες για να ξεφύγουν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Άλλοι αναζήτησαν ανακούφιση στις ζώνες ψεκασμού που έχουν δημιουργηθεί στη Σεούλ. Ο Ju Dong-yeol, 27 ετών, κατέφυγε σε ένα Starbucks στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, μαζί με τους γονείς του, και δήλωσε στο AFP ότι «κάνει πολύ ζέστη για να βρίσκεσαι έξω και να κάνεις οτιδήποτε». «Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο να κάνω από το να μένω σε κλιματιζόμενα μέρη όπως το σπίτι, τα εμπορικά κέντρα και οι καφετέριες», είπε ο υπάλληλος γραφείου.

Η πόλη Γκιόνγκτζου, περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ, κατέγραψε 40,3 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, την υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία εδώ και οκτώ χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης βιώσει τρομερή ζέστη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι κάτοικοι της Πιονγιάνγκ έχουν περάσει μια εβδομάδα με τη θερμοκρασία τις νύχτες να μην πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες από 20 περιοχές στη Νότια Κορέα τέθηκαν υπό έκτακτη προειδοποίηση για καύσωνα την Κυριακή – μια νέα κατηγορία προειδοποίησης που εισήχθη φέτος για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξανόμενων θερμοκρασιών. Έκτακτη προειδοποίηση εκδίδεται όταν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν καύσωνα προβλέπεται να φτάσουν σε θερμοκρασίες 38°C ή σε Η μετεωρολογική υπηρεσία προέτρεψε τους ανθρώπους να «σταματήσουν αμέσως όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες», προσθέτοντας ότι «οι εσωτερικοί χώροι χωρίς κλιματισμό είναι επικίνδυνοι».

«Μετακινηθείτε αμέσως σε ένα δροσερό μέρος, όπως ένα καθορισμένο κέντρο ψύξης ή μια σκιερή περιοχή, και μείνετε ενυδατωμένοι ενώ ξεκουράζεστε», συνέστησε. Φοβούμενος για τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι στη ζέστη, ο πρωθυπουργός, Χαν Σεόνγκ-σουκ, διέταξε τους τοπικούς αξιωματούχους να ενισχύσουν τους ελέγχους ασφαλείας των κατοίκων και να διασφαλίσουν τη διατήρηση σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Οι ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ωθήσουν την ακραία ζέστη περαιτέρω στην ενδοχώρα τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία στη Σεούλ να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. «Οι θερμοκρασίες στη Νότια Τζεόγια και τη Νότια Γκιόνγκσανγκ αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας ακραία ζέστη σε απειλητικά για τη ζωή επίπεδα», ανέφερε η KMA.

Οι αξιωματούχοι παρακολουθούν επίσης τον τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νοτιοανατολικές παράκτιες περιοχές της Κίνας, νότια της κορεατικής χερσονήσου, και θα μπορούσε να καθορίσει πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποπνικτική ζέστη. Εάν ο τυφώνας κινηθεί προς την ανατολική Κίνα, θα μπορούσε να αυξήσει την υγρασία και ενδεχομένως να επιδεινώσει τον καύσωνα και τις τροπικές νύχτες στην Κορέα, ανέφερε η KMA. Ωστόσο, μια πορεία πιο κοντά στα νότια της χερσονήσου θα μπορούσε να φέρει ισχυρότερους ανέμους, μεγαλύτερη νεφοκάλυψη και βροχές, μειώνοντας προσωρινά τη ζέστη.

Τα στοιχεία της KMA δείχνουν ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών καύσωνα στη χώρα έχει υπερδιπλασιαστεί σε 19 τα τελευταία πέντε χρόνια.Το επαγγελματικό πρωτάθλημα μπέιζμπολ της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να ακυρώσει έναν αγώνα στην Τσανγκβόν, αφού η θερμοκρασία στην πόλη ανέβηκε στους 39,5 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη ακύρωση αγώνα στην πόλη.

«Η απόφαση ελήφθη με ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των θεατών και των παικτών, καθώς παραμένει σε ισχύ η προειδοποίηση για σοβαρό κύμα καύσωνα στην περιοχή Τσανγκβόν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Μπέιζμπολ της Κορέας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο. Στα ακραία καιρικά φαινόμενα προστίθεται η επιστροφή φέτος του Ελ Νίνιο - ενός φυσικού κλιματικού φαινομένου που θερμαίνει τις επιφανειακές θερμοκρασίες του Ειρηνικού Ωκεανού και συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια.

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