Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ το κόστος τους

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ το κόστος τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κόστος από τις φετινές πυρκαγιές στην Ευρώπη ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, με καμένες περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα στις πέντε πιο πληγείσες χώρες της Ευρωζώνης.
  • Οι οικονομικές απώλειες αφορούν κυρίως την αναδάσωση και αποκατάσταση, ενώ δεν περιλαμβάνουν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, τουρισμό και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
  • Η λειψυδρία επιβαρύνει τη βιομηχανία και τις μεταφορές, καθώς μειώνεται η στάθμη των ποταμών Ρήνου και Δούναβη, ενώ πυρηνικοί σταθμοί περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης νερού ψύξης.
  • Πυρκαγιές στη Γαλλία προκάλεσαν προσωρινές διακοπές παραγωγής σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιδείνωσαν τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.
  • Το πραγματικό οικονομικό κόστος των πυρκαγιών μπορεί να είναι τριπλάσιο από τις τρέχουσες εκτιμήσεις, καθώς δεν αποτιμώνται πλήρως οι συνέπειες στην υγεία και άλλες έμμεσες απώλειες.
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Η κλιματική κρίση μεταφράζεται πλέον σε βαρύ οικονομικό τίμημα για την Ευρώπη. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, οι φετινοί καύσωνες και οι δασικές πυρκαγιές έχουν κοστίσει στη γηραιά ήπειρο περισσότερα από 3 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων.

Περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με το κόστος αποκατάστασης να υπολογίζεται σε 3,1 δισ. ευρώ μόνο για τις πέντε περισσότερο πληγείσες χώρες της Ευρωζώνης – Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρουμανία. Το ποσό υπερβαίνει ήδη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέσο ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υπολογισμοί αφορούν κυρίως στο κόστος αναδάσωσης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων και δεν περιλαμβάνουν ακόμη τις ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και τουρισμό, ούτε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η αύξηση των ασφαλίστρων και οι επενδύσεις σε μέσα πυρόσβεσης.

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη λειψυδρία επιβαρύνει περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία. Η υποχώρηση της στάθμης στον Ρήνο και τον Δούναβη προκαλεί σοβαρά εμπόδια στις εμπορευματικές μεταφορές και πλήττει τη βιομηχανία, ενώ στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώνονται να περιορίσουν τη λειτουργία τους, καθώς σπανίζει το νερό που απαιτείται για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Η ειδικός στην οικονομία του κλίματος του ETH Ζυρίχης, Σάρα Μάιερ, εκτιμά ότι το πραγματικό οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές ενδέχεται να είναι υπερτριπλάσιο των μέχρι σήμερα υπολογισμών, ιδίως εάν οι φωτιές επεκταθούν σε αστικές περιοχές. Όπως σημειώνει, οι συνέπειες στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και άλλες έμμεσες απώλειες σπάνια αποτιμώνται πλήρως.

Οι πυρκαγιές πλήττουν και την παραγωγή

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ ανάγκασαν βιομηχανικούς ομίλους, όπως οι Safran, Dassault Aviation και ArianeGroup, να αναστείλουν προσωρινά την παραγωγή και να εκκενώσουν εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επλήγησαν ο τουρισμός, η οστρακοκαλλιέργεια στη λεκάνη του Αρκασόν και χιλιάδες επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ περίπου 20.000 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Στην Ισπανία, τα μέτωπα των πυρκαγιών πλησίασαν σε απόσταση μόλις 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, αφήνοντας πίσω τους καμένες κατοικίες, οχήματα και καλλιέργειες. Σύμφωνα με την ένωση μικρών αγροτών της χώρας, οι ζημιές στην παραγωγική γη είναι τεράστιες, καθώς έχουν αποτεφρωθεί ήδη περίπου 185.000 στρέμματα, στην πλειονότητά τους βοσκότοποι.

Παρά όλα αυτά, η ζημιά είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά το εθνικό ΑΕΠ.Ο αναπληρωτής καθηγητής του Imperial College, Ιωάννης Κουντούρης, επισημαίνει ότι πολλές επιπτώσεις, όπως οι αυξημένες νοσηλείες λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δεν αποτιμώνται οικονομικά.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης της Capital Economics, Άντριου Κένινγχαμ – ο οποίος σημείωσε ότι η Ζιρόντ αντιπροσωπεύει μόνο το 2,5% της γαλλικής παραγωγής – δήλωσε στους FT ότι οι δαπάνες ανοικοδόμησης μπορούν βραχυπρόθεσμα να ενισχύσουν το ΑΕΠ, χωρίς όμως να συνιστούν πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Όπως τονίζει και η Σάρα Μάιερ, πρόκειται απλώς για την αντικατάσταση κεφαλαίου που έχει ήδη καταστραφεί.

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