Κρίση στη Θέουτα: 30 χρόνια στρατηγικής προσέγγισης και εντάσεων ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο

Snapshot Η μαζική εισροή περίπου 50.000 μεταναστών στη Θέουτα στις 30-31 Ιουλίου αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας, πολύπλοκης σχέσης μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990.

Η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 μετανάστες.

Οι διακυμάνσεις στις πολιτικές σχέσεις, όπως η κρίση στο νησί Περεχίλ το 2002 και η στροφή της Ισπανίας υπέρ της μαροκινής πρότασης αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα το 2022, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη διπλωματία μεταξύ των δύο χωρών.

Μια δικαστική απόφαση της Ισπανίας στις 8 Ιουλίου που απαγορεύει την αυτόματη επιστροφή μεταναστών χωρίς φυσικό εμπόδιο πιθανώς συνέβαλε στην αύξηση των προσφυγικών ροών προς τη Θέουτα.

Παρά τις εντάσεις, Ισπανία και Μαρόκο επιδιώκουν συντονισμό σε θέματα μετανάστευσης, ιδίως ενόψει της κοινής διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2030. Snapshot powered by AI

Θα χρειαστεί χρόνος για να κατανοήσουμε πλήρως τι πυροδότησε την τελευταία κρίση που αναστάτωσε για άλλη μια φορά τη Θέουτα, το ισπανικό έδαφος στις ακτές της Βόρειας Αφρικής απέναντι από το Γιβραλτάρ, την Πέμπτη 30 Ιουλίου και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι λόγοι για τους οποίους περίπου 50.000 άνθρωποι από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ κατέκλυσαν ξαφνικά τον ισπανικό θύλακα παραμένουν ασαφείς, όπως και η ταχύτητα με την οποία σχεδόν όλοι αυτοί οι νεαροί μετανάστες επαναπατρίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AMDH) ζήτησε το Σάββατο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για να «ρίξει φως» στο περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 72 μεταναστών. Αυτό που μόλις συνέβη στη Θέουτα είναι μόνο το τελευταίο κεφάλαιο σε μια ταραγμένη διμερή σχέση που διαρκεί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ισπανία επιδίωξε να καταστήσει το Μαρόκο βασικό εταίρο στην περιοχή. Η Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας υπογράφηκε από τις δύο χώρες το 1991, ωστόσο η Μαδρίτη διατήρησε μια πολιτική «δυναμικής ισορροπίας» με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, μια έννοια που αναπτύχθηκε μετά τη δικτατορία του Φράνκο από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Φελίπε Γκονζάλες (1982-1996).

«Πίστευε ότι ήταν φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές με το Μαρόκο. Αυτό που είχε σημασία ήταν να βρεθούν λύσεις», θυμήθηκε ένας ανώτερος Ισπανός διπλωμάτης που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. Μετά την άνοδο της δεξιάς στην εξουσία, αυτό το όραμα κατέρρευσε υπό την κυβέρνηση Αθνάρ (2000-2004) κατά τη διάρκεια της κρίσης στο νησί Περεχίλ. Το 2002, μαροκινά στρατεύματα κατέλαβαν αυτό το ακατοίκητο νησάκι στα ανοικτά των ακτών της Θέουτα και η Μαδρίτη έστειλε τον στρατό της για να τους εκδιώξει, οδηγώντας σε μια απότομη ρήξη με το Ραμπάτ.

Δύο χρόνια αργότερα, μετά από μια άλλη πολιτική μετατόπιση στην Ισπανία, ο διάλογος αποκαταστάθηκε από τον σοσιαλιστή Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο (2004-2011) με τον βασιλιά Μωάμεθ ΣΤ΄. Οι εμπορικές σχέσεις αναπτύχθηκαν παρά τις περιοδικές εντάσεις για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Η Μαδρίτη επέστρεψε σε μια στάση ουδετερότητας μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας.

«Στρατηγικός εταίρος»

Υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι (2011-2018), επικράτησε ο πραγματισμός. Η Ισπανία και το Μαρόκο συνεργάστηκαν σε θέματα μετανάστευσης, ενώ πολλές ισπανικές εταιρείες εγκαταστάθηκαν στο βασίλειο. Όταν ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, ανακήρυξε το Μαρόκο «στρατηγικό εταίρο» της Ισπανίας, χωρίς να εγκαταλείψει τις προσπάθειες διατήρησης των δεσμών με την Αλγερία. Στη συνέχεια ήρθε η κρίση της Θέουτα το 2021.

Το Ραμπάτ εξοργίστηκε από την απόφαση της Ισπανίας να προσφέρει ιατρική περίθαλψη στον Μπραχίμ Γκάλι, ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο, του κινήματος που υποστηρίζεται από την Αλγερία και επιδιώκει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας. Σε απάντηση, 10.000 άνθρωποι κολύμπησαν στον ισπανικό θύλακα. «Λίγους μήνες αργότερα, η Ισπανία άλλαξε τη θέση της για τη Δυτική Σαχάρα και αποφάσισε να ανοίξει ξανά τα σύνορά της με το Μαρόκο», θυμήθηκε η Κριστίνα Μόντζε, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης.

Μια δραματική αλλαγή σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2022, όταν ο Σάντσες περιέγραψε το σχέδιο του Μαρόκου για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας ως την «πιο σοβαρή, ρεαλιστική και αξιόπιστη» βάση για την επίλυση της σύγκρουσης με το Μέτωπο Πολισάριο. Μέχρι τότε, η Μαδρίτη είχε διατηρήσει την γνωστή ισορροπημένη στάση της μεταξύ των μερών.

Η Ισπανία προκάλεσε την οργή της Αλγερίας, αλλά με αυτόν τον τρόπο προέβλεψε μια ευρύτερη τάση υποστήριξης της μαροκινής κυριαρχίας επί της Δυτικής Σαχάρας, μιας πρώην αποικίας από την οποία η Ισπανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το 1975 μετά την «Πράσινη Πορεία» που οργανώθηκε υπό τον Βασιλιά Χασάν Β'.

Το 2024, η Γαλλία υποστήριξε επίσης τη θέση του Μαρόκου . «Κάθε φορά που υπάρχει ένα μεταναστευτικό γεγονός, αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε διαπραγματεύσεις για ζητήματα στρατηγικής σημασίας για το Μαρόκο», εξήγησε ο Μονζ. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη αυτή την εβδομάδα, αλλά σύντομα θα μάθουμε».

Η απόφαση-σταθμός της ισπανικής δικαιοσύνης

Ο Ιγνάθιο Μολίνα, διευθυντής έρευνας στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ελκάνο της Μαδρίτης, πιστεύει επίσης ότι η τελευταία μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα έδειξε πώς το Μαρόκο «θέλει να επιδεικνύει κατά καιρούς την ικανότητά του να ασκεί πίεση, ακόμη και αν υπάρχουν πολλαπλές αιτίες για αυτήν την κρίση, όχι όλες αλληλοαποκλειόμενες». Μεταξύ αυτών, ο Μολίνα ανέφερε την επίσημη επίσκεψη του Σάντσες στο Αλγέρι στις 20 Ιουλίου - την πρώτη του από το 2020 - και, πάνω απ' όλα, μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας στις 8 Ιουλίου που απαγορεύει την αυτόματη επιστροφή μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης χωρίς να διασχίσουν φυσικό εμπόδιο.

Αυτή η απόφαση μπορεί να ενθάρρυνε περισσότερους ανθρώπους στο Μαρόκο να επιχειρήσουν τη διέλευση. Το Σάββατο το πρωί, ο ισπανικός στρατός έστησε μια σειρά από σημαδούρες και ένα δίχτυ συγκράτησης από την ακτή προς τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα πλωτό φράγμα που ουσιαστικά καθιστούσε άκυρη την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Αν και ορισμένοι, όπως η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (AMDH) θεωρούν το μαροκινό κράτος υπεύθυνο για τις συνθήκες που οδήγησαν στην εισροή μεταναστών στη Θέουτα, ο Μολίνα σημείωσε ότι η Μαδρίτη ήταν προσεκτική τις τελευταίες ημέρες να μην κατηγορήσει το Ραμπάτ: «Η τρέχουσα στάση της ισπανικής κυβέρνησης είναι πως ό,τι και να γίνει, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν καλές σχέσεις με το Μαρόκο. Αυτή δεν είναι μια βιώσιμη θέση μακροπρόθεσμα, δεδομένων των πολλών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Στρατιώτες του ισπανικού στρατού εμποδίζουν την πρόσβαση στην παραλία σε άτομα που εισέρχονται από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, η Μαδρίτη και το Ραμπάτ πρέπει να επιδείξουν τον συντονισμό τους σε θέματα μετανάστευσης έως το 2030, όταν θα φιλοξενήσουν από κοινού το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πορτογαλία». Όπως επεσήμανε ένας Ισπανός διπλωμάτης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας: «Από την προσέγγιση το 2022, το Μαρόκο πιστεύει ότι μπορεί να απαιτήσει από την Ισπανία να υποστηρίξει όλες τις θέσεις του διεθνώς, ιδίως έναντι της Αλγερίας. Ωστόσο, η τρέχουσα αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Αλγερίου δείχνει ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή».

Το περιστατικό της Θέουτα τονίζει θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με άλλες πρόσφατες εξελίξεις, όπως η εφαρμογή στις 15 Ιουλίου της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την άρση των φυσικών συνοριακών ελέγχων μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας , η οποία ουσιαστικά φέρνει το βρετανικό έδαφος πιο κοντά στη ζώνη Σένγκεν. Ως άμεση συνέπεια, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ανακοίνωσε τον τερματισμό της υπηρεσίας πορθμείων προς το Μαρόκο.Λέγεται ότι το Ραμπάτ δυσαρεστήθηκε με αυτό, καθώς το εν λόγω πλοίο επέτρεπε, για περίπου 20 χρόνια, στη μαροκινή κοινότητα του Γιβραλτάρ να διατηρεί στενούς δεσμούς με το βασίλειο.

«Αυτή η ιστορική αλλαγή δεν επιλύει το ζήτημα της κυριαρχίας του Γιβραλτάρ, αλλά ενθαρρύνει ορισμένους να επαναφέρουν το μέλλον της Θέουτα και της Μελίγια στην ατζέντα», παρατήρησε ο Ισπανός διπλωμάτης. Γνωστή για τις αντι-αποικιακές της θέσεις, η AMDH ζήτησε το Σάββατο να «τεθεί το αίτημα για την επιστροφή» των δύο ισπανικών θυλάκων «στην πολιτική ατζέντα του Μαρόκου». Η ομάδα παρέλειψε να αναφέρει ότι εάν η Θέουτα και η Μελίγια γίνουν μαροκινές, το Ραμπάτ θα χάσει τον κύριο μοχλό πίεσης που ασκεί στην Ευρώπη.

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