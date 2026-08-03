Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/8/2026 6:30:00 πμ3/8/2026 2:30:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ335Συντήρηση
3/8/2026 7:30:00 πμ3/8/2026 3:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΓΑΓΜΕΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1024Κατασκευές
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΤΗΣΙΧΩΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ909Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 11:00:00 πμΥΜΗΤΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΕΤΤΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1013Κατασκευές
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ908Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 259 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1012Κατασκευές
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 1:00:00 μμΙΛΙΟΥΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΣΥΡΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ324Κατασκευές
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ874Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 3:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ, ΚΑΒΑΣΑΛΙΩΤΟΥ Δ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΑΚΗ, ΟΜΗΡΟΥ, ΚΑΒΑΣΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓ., ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΧ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1721Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ.506Λειτουργία
3/8/2026 8:00:00 πμ3/8/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΙΩΝΟΣ ΚΑΙ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ.509Κατασκευές
3/8/2026 10:00:00 πμ3/8/2026 1:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ1014Κατασκευές
3/8/2026 12:00:00 μμ3/8/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1015Κατασκευές
3/8/2026 2:00:00 μμ3/8/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ907Λειτουργία
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