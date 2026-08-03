Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|3/8/2026 6:30:00 πμ
|3/8/2026 2:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ
|335
|Συντήρηση
|3/8/2026 7:30:00 πμ
|3/8/2026 3:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΓΑΓΜΕΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1024
|Κατασκευές
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΤΗΣΙΧΩΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|909
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 11:00:00 πμ
|ΥΜΗΤΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΕΤΤΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1013
|Κατασκευές
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|908
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 259 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1012
|Κατασκευές
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 1:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΣΥΡΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ
|324
|Κατασκευές
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|874
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 3:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ, ΚΑΒΑΣΑΛΙΩΤΟΥ Δ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΑΚΗ, ΟΜΗΡΟΥ, ΚΑΒΑΣΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓ., ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΧ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|1721
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ.
|506
|Λειτουργία
|3/8/2026 8:00:00 πμ
|3/8/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΙΩΝΟΣ ΚΑΙ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ.
|509
|Κατασκευές
|3/8/2026 10:00:00 πμ
|3/8/2026 1:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1014
|Κατασκευές
|3/8/2026 12:00:00 μμ
|3/8/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1015
|Κατασκευές
|3/8/2026 2:00:00 μμ
|3/8/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|907
|Λειτουργία
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