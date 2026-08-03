Στην ΕΛΑΣ η διερεύνηση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε το Σάββατο (2/8/2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

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