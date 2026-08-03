Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του

Snapshot Ο Μπαρ Ασράφ, επιζών της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του Λίρον Μπάρντα, η οποία δολοφονήθηκε στη σφαγή του Φεστιβάλ Νόβα.

Η Μπάρντα είχε μείνει πίσω κατά την επίθεση για να φροντίσει τους τραυματίες και δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Ο Ασράφ βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος στο νεκροταφείο της Ελκάνα στη Δυτική Όχθη.

Περίπου 50 επιζώντες της σφαγής στο Φεστιβάλ Νόβα έχουν αυτοκτονήσει μέσα σε έξι μήνες μετά το γεγονός, σύμφωνα με αναφορές.

Ένας άλλος επιζών, ο Ρόεϊ Σαλέβ, είχε αυτοκτονήσει αυτοπυρπολούμενος δύο χρόνια μετά την εκτέλεση της φίλης του από τη Χαμάς. Snapshot powered by AI

Η σορός του 30χρονου Μπαρ Ασράφ βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον τόπο ταφής της δολοφονημένης φίλης του, Λίρον Μπάρντα, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό της στη σφαγή του Φεστιβάλ Νόβα , σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων JFeed .Ο Άσραφ βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος στο νεκροταφείο της Ελκάνα στη Δυτική Όχθη και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης που ειδοποιήθηκαν διαπίστωσαν τον θάνατό του, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο 30χρονος είχε βυθιστεί στη θλίψη μετά τη δολοφονία της 26χρονης Μπάρντα από τρομοκράτες, της Χαμάς, οι οποίοι εισέβαλαν στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, σφαγιάζοντας 378 αθώους ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μείνει κοντά στην οικογένεια της Μπάρντα, επισκεπτόταν συχνά τους γονείς της και τιμούσε τη μνήμη της, σύμφωνα με τον Γαλλοεβραίο ακτιβιστή Ζερεμί Μπενχάιμ, ο οποίος κοινοποίησε την είδηση ​​του θανάτου του Άσραφ σε μια ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μπαρ έσπευσε να αναζητήσει τη Λιρόν στις 7 Οκτωβρίου. Αφού έμαθε ότι είχε δολοφονηθεί, πάλεψε να αντιμετωπίσει την αδιανόητη απώλεια. Αργότερα έκανε ένα τατουάζ στη μνήμη της, κουβαλώντας την μαζί του κάθε μέρα. Η αδερφή του θυμήθηκε τη σπαρακτική στιγμή που τον βρήκε:«Του είπα, "Μπαρ, σήκω". Τότε τον είδα καλυμμένο με αίμα. Πέθανε στο μέρος που ήθελε περισσότερο να βρίσκεται.»

Η Μπάρντα, η οποία εργαζόταν ως μπαργούμαν στο φεστιβάλ, αρνήθηκε να φύγει όταν η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα επιτέθηκε και έμεινε πίσω για να φροντίσει τους τραυματίες, έγραψαν οι Times of Israel . Πλάνα από τις τελευταίες στιγμές της Μπάρντα την δείχνουν να περιθάλπει τραυματισμένους που είχαν δώσει το παρών στο πάρτι. «Μίλησα μαζί της εκείνο το πρωί, της ζήτησα να φύγει από την περιοχή, αρνήθηκε, είπε ότι υπήρχαν τραυματίες και ότι θα έμενε», δήλωσε ο πατέρας της, Άβι, στο Israel Hayom . «Αυτή ήταν η Λίρον — θα με εξέπληττε αν συμφωνούσε να φύγει.»

Ο θάνατος του Άσραφ σημειώνεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ένας άλλος επιζών αυτοκτόνησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αυτοπυρπολούμενος με φρικτό τρόπο . Ο 28χρονος Ρόεϊ Σαλέβ βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο σε μια έξοδο αυτοκινητόδρομου κοντά στη Νετάνια τον Οκτώβριο του 2025, δύο χρόνια αφότου έγινε μάρτυρας της εκτέλεσης της φίλης του από τη Χαμάς.

Η 26χρονη Μπάρντα (δεξιά) με μία φίλη της

«Λυπάμαι πραγματικά. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο», έγραψε σε ένα σπαρακτικό τελευταίο μήνυμα. Τον Απρίλιο του 2024, αναφέρθηκε ότι σχεδόν 50 επιζώντες του Φεστιβάλ Nova είχαν αυτοκτονήσει τους έξι μήνες που ακολούθησαν τη σφαγή.

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