Η Χαμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία για τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Snapshot Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από την τήρηση των δεσμεύσεων της ισραηλινής πλευράς, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Χαμάς.

Το Κάιρο θα φιλοξενήσει σύντομα συνάντηση των μεσολαβητών, στην οποία συμμετέχουν Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες, για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ανακωχής.

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει τον αφοπλισμό και τη μετάβαση σε δεύτερη φάση με στόχο την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στη Γάζα. Snapshot powered by AI

Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι επετεύχθη συμφωνία για τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Δύο αξιωματούχοι του παλαιστινιακού κινήματος, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συμφωνία που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται και από την τήρηση των δεσμεύσεων της ισραηλινής πλευράς.

«Η Χαμάς δεν θα εφαρμόσει κανένα βήμα της συμφωνίας για τη Γάζα, εάν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», δήλωσε στο Al Jazeera ο Γάζι Χαμάντ, μέλος της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της οργάνωσης.

Νέα συνάντηση των μεσολαβητών στο Κάιρο

Στο μεταξύ, το Κάιρο αναμένεται να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ανακωχής.

Στην ομάδα συμμετέχουν η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Al Qahera News.

Το αιγυπτιακό δίκτυο δεν διευκρίνισε πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ανέφερε όμως ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων, καθώς και τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας με στόχο την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.