Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» Ιράν

Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για την Ισλαμική Δημοκρατία, διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι υψίστης σημασίας για το Ιράν.
  • Η επίθεση drone στο λιμάνι της Νταμιέτα προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια LNG και ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση drone, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται.
  • Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης αρνήθηκαν την ευθύνη για την επίθεση και δήλωσαν ότι στοχεύουν μόνο το σαουδαραβικό καθεστώς.
  • Ο Αραγτσί κάλεσε σε εγρήγορση απέναντι σε ισραηλινά σχέδια που θεωρεί ότι υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη.
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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, στον απόηχο της επίθεσης drone στο λιμάνι της Νταμιέτα που πυροδότησε ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αίγυπτος είναι σημαντική φίλη και εταίρος στην περιοχή. Και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιβεβαίωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση drone. Αδιευκρίνιστο παραμένει όμως ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν το απόγευμα πως δεν ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα και ότι στοχεύουν αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς.

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