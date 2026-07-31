e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ χιλιάδες συνταξιούχους την Παρασκευή
Η πληρωμή αφορά, μεταξύ άλλων, 1.236 συνταξιούχους αναπηρίας και προκύπτει από τον επανυπολογισμό συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019.
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- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει αναδρομικά ύψους 10,9 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
- Μεταξύ των δικαιούχων είναι 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.
- Τα αναδρομικά προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2019 λόγω μεταβολών στις συνταξιοδοτικές παροχές.
- Τα ποσά αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ και άλλων φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις προσπάθειες για την ορθή και έγκαιρη καταβολή συντάξεων και αναδρομικών.
Αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 10.889.138,48 ευρώ θα καταβάλει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 ο e-ΕΦΚΑ σε 6.264 συνταξιούχους.
Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.
Η πληρωμή προκύπτει από τον επανυπολογισμό συντάξεων για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019, λόγω μεταβολών που επήλθαν στις συνταξιοδοτικές παροχές.
Τα αναδρομικά αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ, καθώς και φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.
Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, συνεχίζονται οι ενέργειες για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.