 e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ χιλιάδες συνταξιούχους την Παρασκευή

Snapshot Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει αναδρομικά ύψους 10,9 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Μεταξύ των δικαιούχων είναι 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.

Τα αναδρομικά προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2019 λόγω μεταβολών στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Τα ποσά αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ και άλλων φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις προσπάθειες για την ορθή και έγκαιρη καταβολή συντάξεων και αναδρομικών. Snapshot powered by AI

Αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 10.889.138,48 ευρώ θα καταβάλει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 ο e-ΕΦΚΑ σε 6.264 συνταξιούχους.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.

Η πληρωμή προκύπτει από τον επανυπολογισμό συντάξεων για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019, λόγω μεταβολών που επήλθαν στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Τα αναδρομικά αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ, καθώς και φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, συνεχίζονται οι ενέργειες για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.