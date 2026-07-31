Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού απευθύνει κάλεσμα στους στρατεύσιμους για να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες
ΕΘΝΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί τους στρατεύσιμους με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με συγκεκριμένες κατηγορίες και περιοχές.
  • Οι στρατεύσιμοι που έλαβαν αναβολή για λόγους υγείας και έχουν υποχρέωση κατάταξης από 1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2026 καλούνται να καταταγούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τον Αύγουστο 2026.
  • Κατά την κατάταξή τους, οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ταυτότητα, σημείωμα κατάταξης, βιβλιάριο νοσηλείας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ακτινογραφία θώρακα, αρνητικό rapid test COVID-19, τραπεζικό ΙΒΑΝ και έγγραφο για ομάδα αίματος.
  • Οι στρατεύσιμοι με χρόνια νοσήματα μπορούν να εξεταστούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από κρατικά νοσοκομεία πριν από την κατάταξη, προκειμένου να εξεταστούν από τις υγειονομικές επιτροπές.
  • Πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, τις ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις παρέχονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr, όπου οι στρατεύσιμοι πρέπει να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.
Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους στρατεύσιμους με την Γ'/ΕΣΣΟ 2026 να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΓΕΣ, καλούνται:

α. Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026:

(1) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2029 (έτος γέννησης 2008) που είναι γεννημένοι από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008.

(2) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής), Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Λάρισας, Πιερίας, Φλώρινας.

(3) Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007) από όλους τους νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαναπό την 1η Φεβρουαρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2026.

β. Από 20 και 21 Αυγούστου καθώς και 24 μέχρι 28 Αυγούστου 2026, οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α(3) της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 2026.

Οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

β. Το Σημείωμα Κατάταξης.

γ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους.

δ. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ε. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

στ. Ακτινογραφία θώρακα, που εφοδιάζονται δωρεάν, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή στρατιωτικό νοσοκομείο.

ζ. Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

η. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (με φ/α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο).

θ. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

Οι υπόχρεοι προς κατάταξη που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

α. Να εξετάζονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ, θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από τον στρατιωτικό ιατρό του στρατιωτικού νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Αυτή η γνωμάτευση πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Σε αυτήν την περίπτωση οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr, μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:36ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΤΠΥ: Από 9 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για χορήγηση δανείων

02:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις ΕΕΠ και ΕΕΤΠ

02:24ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

01:58ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Τραμπ – Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ όσο προχωρά ο «πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς»

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ χιλιάδες συνταξιούχους την Παρασκευή

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» Ιράν

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Γκρίνσπαν και Ροντρίγκες Μπιρκέτ μπροστά στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με βοήθεια από την εκρηκτική άνοδο της Microsoft

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρος 

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού – Πότε διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb live από το Ρέθυμνο - Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις, διάσπαρτες οι εστίες

23:44LIFESTYLE

To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τραυματίστηκε γυναίκα στο λιμάνι - Σχοινί πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Χάσκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που πλησίαζε 6χρονο παιδί

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2: Σώθηκε από το γκολ του Ραστόντερ στο 85'!

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία

23:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργοί Μπαμπάδες εναντίον Δόμνας Μιχαηλίδου: Όταν η υπουργός «κηδεύει» την ελληνική οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Θέουτα - Ραγδαία κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης - Χιλιάδες μπαίνουν από στεριά και θάλασσα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

01:58ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Τραμπ – Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ όσο προχωρά ο «πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς»

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ χιλιάδες συνταξιούχους την Παρασκευή

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα viral γυαλιά: «Είναι τα Meta2 - Τα διάλεξα διότι μου αρέσουν - Κοστίζουν 600 ευρώ»

22:12ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται»: Η ανάρτηση της Άννας Νταλάρα για την πυρκαγιά

22:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

23:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργοί Μπαμπάδες εναντίον Δόμνας Μιχαηλίδου: Όταν η υπουργός «κηδεύει» την ελληνική οικογένεια

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πληροφορίες ότι κάηκε πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΤΠΥ: Από 9 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για χορήγηση δανείων

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Μελόνι: «Έτοιμοι να αναστείλουμε τη Σένγκεν» - Κραυγή για το μεταναστευτικό

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη... διάσωσή του

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού – Πότε διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

23:44LIFESTYLE

To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ