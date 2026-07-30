Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2: Σώθηκε από το γκολ του Ραστόντερ στο 85'!

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε... σκληρό καρύδι και με ήρωα τον Ραστόντερ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Πάκσι 2-2 και με συνολικό σκορ 4-3 προκρίθηκε στον γ' προκριματικό του Conference League.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 35' με τον Πέτο, όμως οι «πράσινοι» ισοφάρισαν εννιά λεπτά αργότερα με τον Γιάγκουσιτς. Οι Ούγγροι πήραν εκ νέου κεφάλι στο σκορ με τον Γκιόρφι στο 57', ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με τον Γιάγκουσιτς στο 85' ήταν εκείνοι που... χαμογέλασαν.

Στον επόμενο γύρο η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ στις 5 Αυγούστου.

«Πάγωσε» το ΟΑΚΑ ο Πέτο – Ισοφάρισε ο Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε επιθετικά στην αναμέτρηση απέναντι στην Πάκσι, προσπαθώντας από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό του. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Γιάγκουσιτς δημιούργησε τις προϋποθέσεις, τροφοδοτώντας τον Ζαρουρί, όμως το σουτ του τελευταίου σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυντικών.

Η πρώτη απειλή των Ούγγρων καταγράφηκε στο 9', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ πήραν την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «πράσινοι» ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, κυκλοφορώντας καλύτερα την μπάλα και πιέζοντας για το γκολ, ωστόσο η καλά οργανωμένη άμυνα της Πάκσι κρατούσε μέχρι τότε το μηδέν.

Οι φιλοξενούμενοι, γνωρίζοντας πως χρειάζονταν γκολ για να φέρουν το ζευγάρι στα ίσα, έγιναν πιο απειλητικοί μετά το πρώτο τέταρτο. Στο 19' ο Πέτο δοκίμασε ένα δυνατό σουτ που κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πένια πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά των Ούγγρων από το πρώτο δοκάρι, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Στο 22' ο Βίντεκερ επιχείρησε ακόμη ένα σουτ που πέρασε χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Η απάντηση του «τριφυλλιού» ήταν άμεση, με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Αρχικά, στο 22ο λεπτό, ο Αντίνο βγήκε σε θέση βολής μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Τσέριν, όμως από δύσκολη γωνία δεν κατάφερε να βρει στόχο. Πέντε λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» άγγιξαν ξανά το γκολ, όταν ο Τετέι έστρωσε την μπάλα στον Αντίνο, με τον Κόβατσικ να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση και να παραχωρεί κόρνερ.

Η Πάκσι συνέχισε να ψάχνει το γκολ που θα ισοφάριζε το συνολικό σκορ και στο 32' ο Πένια μπλόκαρε σταθερά ακόμη ένα επικίνδυνο σουτ του Πέτο. Τελικά, οι Ούγγροι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 35ο λεπτό. Ο Πέτο έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Πένια για το 0-1, με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να διαμαρτύρονται έντονα για φάουλ πάνω στον Τσάπρα στην αρχή της φάσης.

Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν από το γκολ και αναζήτησαν άμεσα την απάντηση. Στο 39' ο Κυριακόπουλος δοκίμασε ένα πολύ δυνατό μακρινό σουτ, όμως ο Κόβατσικ απέκρουσε δύσκολα, κρατώντας προσωρινά το προβάδισμα της ομάδας του.

Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε καρπούς λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 44ο λεπτό, ύστερα από διαδοχικές προσπάθειες των Τσέριν και Τσάπρα που δεν κατέληξαν σε γκολ, η μπάλα έφτασε στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος με εκπληκτικό πλασέ έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» του Κόβατσικ, διαμορφώνοντας το 1-1 και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο συνολικό σκορ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Νέο προβάδισμα με Γκιόρφι - Μίλησε... τελευταίος ο Ραστόντερ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε μια ανάσα από το γκολ μόλις στο 47ο λεπτό. Έπειτα από στατική φάση, ο Ντε Φράι έκανε την προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή, όμως αμυντικός της Πάκσι απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή, στερώντας από το «τριφύλλι» το δεύτερο τέρμα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ζαρουρί δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η προσπάθειά του πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 50' δημιούργησαν ακόμη μία καλή προϋπόθεση. Ο Τσέριν έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Τετέι, όμως το διαγώνιο σουτ του τελευταίου δεν είχε τη δύναμη που χρειαζόταν, με τον Κόβατσικ να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, η Πάκσι ήταν εκείνη που βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 57ο λεπτό, έπειτα από αδυναμία της άμυνας των γηπεδούχων να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή, ο Γκιόρφι εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση και με σουτ από τη μικρή περιοχή νίκησε τον Πένια, διαμορφώνοντας το 1-2 και φέρνοντας εκ νέου το ζευγάρι στα ίσα.

Το γκολ των Ούγγρων επηρέασε τον ρυθμό της αναμέτρησης, με το παιχνίδι να γίνεται πιο κλειστό και τις μεγάλες ευκαιρίες να περιορίζονται. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, όμως η καλά οργανωμένη άμυνα της Πάκσι δεν επέτρεπε στους «πράσινους» να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις.

Η επόμενη αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 74ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος επιχείρησε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι του Κόβατσικ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Πελίστρι δοκίμασε ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας της Πάκσι βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την πίεσή του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, αναζητώντας το γκολ που θα του εξασφάλιζε την πρόκριση. Στο 83ο λεπτό έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Ραστόντερ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Κόβατσικ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, αποκρούοντας δύσκολα το κοντινό του σουτ και κρατώντας προσωρινά το προβάδισμα της Πάκσι.

Η λύτρωση για το «τριφύλλι» ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Στο 85', μετά από γέμισμα στην περιοχή, ο Ντε Φράι κέρδισε την εναέρια μονομαχία και έστρωσε την μπάλα στον Ραστόντερ. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και με άμεσο σουτ νίκησε τον Κόβατσικ, διαμορφώνοντας το 2-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση των «πράσινων» στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το γκολ του Ραστόντερ αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση τη στιγμή που τη χρειαζόταν περισσότερο, επιβραβεύοντας την επιμονή του στα τελευταία λεπτά και εξασφαλίζοντας με δραματικό τρόπο την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2

Διαιτητής: Μαρκ Νάγκτεγκααλ

Κίτρινες: Λαπού (11'), Σαμπό (45'+2'), Χόρβαθ (68').

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Τουμπά (61' Φαν Ντρόνγκελεν), Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά,Τσέριν (76' Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (66' Ραστόντερ), Αντίνο (76' Ταμπόρδα), Ζαρουρί (61' Πελίστρι), Τετέι.

Πάκσι (Γκιόργκι Μπόγκναρ): Κοβάτσικ, Ζέκε, Σαμπό, Βας, Λαπού (46' Λέντσερ), Παπ, Βίντεκερ, Γκιόρφι (84' Μπάλογκ), Πέτο (73' Τοθ), Χόρβαθ (73' Γκιούρκιτς), Σάλαϊ (73' Μπόντε).