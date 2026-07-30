Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πληροφορίες ότι κάηκε πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη

Πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη έχει γίνει στάχτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Forecast Weather Greece.

Το ένα εκ των δύο μετώπων φωτιάς που καίνε στο Ρέθυμνο, έφτασε νωρίτερα και στο φοινικόδασος, κάνοντας μέσα σε λίγη ώρα στάχτη, μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος.

Η εικόνα που δημοσιεύει η σελίδα είναι αποκαρδιωτική.

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