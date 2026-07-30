Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σχεδόν θανάσιμο δωμάτιο του σπιτιού - Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Snapshot Οι πτώσεις στο σπίτι αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου λόγω τραυματισμού για ενήλικες άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ.

Το μπάνιο θεωρείται το πιο επικίνδυνο δωμάτιο λόγω ολισθηρών επιφανειών, υγρού περιβάλλοντος και δυσκολίας στις κινήσεις των ηλικιωμένων.

Οι μπανιέρες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για ηλικιωμένους, καθώς είναι δύσκολο να εισέλθουν και να εξέλθουν από αυτές λόγω ολισθηρού πυθμένα και έλλειψης χειρολαβών.

Η μετάβαση και η χρήση της τουαλέτας επιφέρει κίνδυνο πτώσης λόγω ορθοστατικής υπότασης και αγγειοβαγικής συγκοπής, και η ύπαρξη χειρολαβών μπορεί να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.

Η τεχνολογία στα μπάνια του μέλλοντος δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ψηφιακά χαρακτηριστικά, αλλά στην ασφάλεια και την εύκολη χρήση από ηλικιωμένους. Snapshot powered by AI

Tα ατυχήματα εντός σπιτιού εκτός από συχνά, μπορεί να αποδειχθούν μέχρι και θανάτηφόρα.

Το σπίτι είναι το μέρος όπου νιώθουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά μπορεί να αποδειχθεεί «παγίδα θανάτου», ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, που ζουν μόνοι τους ή χωρίς κάποια επίβλεψη ή βοήθεια.

Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται οικεία, στις ΗΠΑ, οι πτώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου λόγω τραυματισμού μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω. Και πολλές από αυτές συμβαίνουν στο σπίτι.

Ο αρχιτέκτονας και συγγραφέας Λόιντ Άλτερ, που ζει στο Τορόντο, απάντησε σε μία σειρά ερωτήσεων της Wall Street Journal και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για εκείνο το μέρος του σπιτιού που αποκαλεί «το μπάνιο-δολοφόνο».

Αναγνωρίζει πως κάποια πράγματα είναι δύσκολο να βελτιωθούν, καθώς τα σπίτια δεν είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενοίκων τους μέχρι τα 70, τα 80 και ακόμη πιο πέρα.

Όπως επισημαίνει για το «μπάνιο - δολοφόνο», είναι υγρό και ολισθηρό, αναγκάζει σε ακροβατικές στάσεις και είναι γεμάτο μικρόβια. Τα ίδια τα είδη υγιεινής φαίνονται έτοιμα να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι μπανιέρες επιδεινώνουν την κατάσταση. Μπορεί να είναι ασφαλείς για άτομα που βρίσκονται στην ακμή της ευκινησίας και της φυσικής τους κατάστασης. Όμως, είναι αδύνατο για τους ηλικιωμένους να μπουν και να βγουν από αυτές. Επίσης ο πυθμένας τους γλιστράει. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τοίχοι κοντά, δεν υπάρχουν χειρολαβές για να σας βοηθήσουν. Αν έχετε μια από αυτές τις μπανιέρες, είναι πιθανώς καλή ιδέα να ενισχύσετε την οροφή σας, γιατί κάποια στιγμή ίσως χρειαστείτε ένα βαρούλκο και μια καρέκλα ναυτικού για να μπείτε και να βγείτε από αυτήν.

Άλλο ένα επικίνδυνο σημείο είναι τα δάπεδα. Όπως λέει η πιθανότητα ατυχημάτων εξαρτάται από τον «συντελεστή τριβής» του δαπέδου, ένα μέτρο της ολισθηρότητας. Όμως τα ματ πλακάκια είναι προτιμότερα από τα γυαλιστερά, και τα μικρά πλακάκια είναι καλύτερα από τα μεγάλα, επειδή οι αρμοί παρέχουν τριβή.

Η επικίνδυνη τουαλέτα

Ο Άλτερ απαντάει για την επικινδυνότητα της λεκάνης της τουαλέτας, λέγοντας πως η μετάβαση προς και από την τουαλέτα, καθώς και το να καθίσετε και να σηκωθείτε από αυτήν, αποτελούν όλες ευκαιρίες για πτώσεις. Ορισμένες προκαλούνται από «ορθοστατική υπόταση» — μια πτώση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να συμβεί όταν σηκώνεστε γρήγορα. Η προσπάθεια κατά την ούρηση ή την αφόδευση μπορεί επίσης να προκαλέσει αγγειοβαγική συγκοπή, η οποία, σύμφωνα με την Κλινική Mayo, «προκαλεί ξαφνική πτώση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να χάσετε για λίγο τις αισθήσεις σας». Η απώλεια των αισθήσεων σημαίνει πτώσεις.

Εξηγεί πως ιδανικά θα προτιμούσε αν και με κόστος μία μηχανική, τουαλέτα, που θα προσαρμοζόταν στο ύψος, από ψηλά χαμηλότερα, αλλά λόγω του δαπανηρού της χαρακτήρα, μάλλον δεν είναι εφικτό. Προτείνει λοιπόν μία χαμηλή τουαλέτα, η οποία ταιριάζει καλύτερα στην ανατομία μας, με χειρολαβές που καθιστούν ασφαλέστερο το να καθόμαστε και να σηκωνόμαστε. Σχεδόν κανείς δεν έχει χειρολαβές γύρω από την τουαλέτα του, αλλά θα έπρεπε. Οι χειρολαβές δεν χρειάζεται να είναι άσχημες και να μοιάζουν με αυτές των ιδρυμάτων. Από αισθητικής άποψης, φυσικά, είναι λιγότερο ενοχλητικές όταν η τουαλέτα βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο. Και έτσι πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, γιατί εκεί βρίσκονται τα επιβλαβή μικρόβια.

Όσον για το πώς βλέπει τα μπάνια του μέλλοντος, μάλλον είναι απαισιόδοξος, καθώς όπως λέει θα είναι απλώς τα μπάνια του παρόντος, με περισσότερα τεχνολογικά εξαρτήματα και συνδεσιμότητα. Προτείνει να σταματήσουμε να προσθέτουμε ψηφιακά «καλούδια» και, αντ’ αυτού, να σχεδιάζουμε εξοπλισμό που οι άνθρωποι —ειδικά οι ηλικιωμένοι— μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια.