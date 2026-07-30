Συναγερμός στην Αγγλία: Τεράστια πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Σάφολκ - «Όσο 140 γήπεδα»

Το πυρηνικό εργοστάσιο Sizewell B, το οποίο παρέχει το 3% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου

Δέσποινα Σοφιανίδου

Συναγερμός στην Αγγλία: Τεράστια πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Σάφολκ - «Όσο 140 γήπεδα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από την Τετάρτη κοντά στον πυρηνικό σταθμό Sizewell B στο Σάφολκ της Αγγλίας, χωρίς προς το παρόν άμεσο κίνδυνο για τον σταθμό.
  • Περίπου 120 πυροσβέστες και 18 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει κάψει μέχρι στιγμής 371 στρέμματα γης.
  • Η εταιρεία EDF που διαχειρίζεται τον σταθμό παρακολουθεί στενά την κατάσταση και επισημαίνει ότι η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου και ο καπνός θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη διακοπή λειτουργίας του σταθμού.
  • Η Πυροσβεστική του Σάφολκ προειδοποιεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες ακόμα και χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «ζωντανή και δυναμική».
  • Η Βρετανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολλαπλών πυρκαγιών και ξηρασίας, με τον πρωθυπουργό να δεσμεύεται να στηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.
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Μια τεράστια πυρκαγιά μαίνεται από την Τετάρτη στο Σάφολκ της Αγγλίας, μία παραλιακή περιοχή στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, αλλά αυτό που ανησυχεί είναι ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον πυρηνικό σταθμό Sizewell B, τον μεγαλύτερο της Βρετανίας.

Η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με την πυροσβεστική να συνδράμει με τα πυροσβεστικά τους κατοίκους ώστε να καταβρέχουν τα σπίτια τους, για να τα προστατεύσουν όπως αναφέρει η Telegraph.

Εκατοντάδες παραθεριστές έχουν εκκενώσει την περιοχή, ενώ η φωτιά κινείται νοτιοανατολικά, αν και οι πυροσβέστες επέμειναν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον πυρηνικό σταθμό.

Περίπου 120 πυροσβέστες και 18 πυροσβεστικά οχήματα δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά στο Dunwich Heath, κοντά στο Leiston, λίγα μίλια από το πυρηνικό εργοστάσιο Sizewell B, το οποίο παρέχει το 3% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η EDF, η οποία διαχειρίζεται το εργοστάσιο, δήλωσε ότι «συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση» και επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια της τοποθεσίας, επειδή ο άνεμος δεν φυσάει προς τα νότια.

Ωστόσο, μια πηγή της πυρηνικής βιομηχανίας προειδοποίησε ότι εάν ο άνεμος άλλαζε κατεύθυνση και άρχιζε να φυσάει καπνό προς το Sizewell B, θα μπορούσε να αναγκάσει τον σταθμό να σταματήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος ο καπνός να φράξει τα φίλτρα του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) του χώρου, το οποίο αντλεί αέρα από το εξωτερικό.

Η Πυροσβεστική του Σάφολκ προειδοποίησε ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να συνεχιστεί για άλλες δύο ημέρες και είπε ότι αντιμετωπίζει τη φωτιά ως μια «ζωντανή και δυναμική κατάσταση». Στηη πρωινή ενημέρωση η Πυροσβεστική, έδωσε μία εκτίμηση μεγέθους, αναφέροντας πως η φωτιά κάλυψε περίπου 24 στρέμματα, αλλά μέχρι το μεσημέρι είχε αυξηθεί στο μέγεθος 140 γηπέδων ποδοσφαίρου ή 247.1 στρεμμάτων. Αργότερα αναθεωρήθηκε εκ νέου, με την καμένη γη σε να έχει αυξηθεί σε 371 στρέμματα, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Η Βρετανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για «εξαιρετικά σοβαρές» πυρκαγιές αφού καταγράφηκαν περισσότερες από 200 τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τη μισή Αγγλία να βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας.

Πυρκαγιές μαίνονται επίσης στο ανατολικό Λονδίνο – όπου περίπου 30 στρέμματα λιβαδιών καταστράφηκαν σε πυρκαγιά στο Romford χθες και άλλα δέκα στρέμματα υπέστησαν ζημιές στο Rainham.

Το απόγευμα της Πέμπτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι μια δεύτερη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Rainham, ενώ μια πυρκαγιά σε γρασίδι στο Hornchurch έκαψε 15 στρέμματα.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε να παράσχει στην Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης του Σάφολκ «όλη την υποστήριξη» που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την «πολύ σοβαρή» πυρκαγιά στην κομητεία.

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