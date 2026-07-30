Σώθηκε από «θαύμα»: Σφοδρή καραμπόλα φορτηγών διέλυσε τρια οχήματα - Άθικτος βγήκε ο οδηγός

Snapshot Ένα ημιφορτηγό με 20χρονο οδηγό παραβίασε την πινακίδα STOP και προκάλεσε σοβαρή σύγκρουση σε διασταύρωση στις ΗΠΑ.

Η σύγκρουση μεταξύ του ημιφορτηγού και μιας νταλίκας ήταν τόσο δυνατή που τα δύο οχήματα εξετράπησαν και παρέσυραν τρίτο επιβατικό αυτοκίνητο.

Τρεις άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο 28χρονος οδηγός του τρίτου οχήματος έμεινε αλώβητος.

Τα τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρία άτομα έπειτα από σοβαρή τροχαία σύγκρουση τριών οχημάτων στις ΗΠΑ, η οποία προκλήθηκε από μια στιγμιαία αλλά επικίνδυνη απροσεξία στο τιμόνι.

Όλα συνέβησαν όταν ένα ημιφορτηγό που έσερνε ρυμούλκα προσέγγισε μια διασταύρωση. Ο 20χρονος οδηγός του προσπέρασε την πινακίδα STOP χωρίς να σταματήσει, παραβιάζοντας την προτεραιότητα. Αποτέλεσμα ήταν να εισβάλει στον κεντρικό δρόμο και να συγκρουστεί βίαια με μια διερχόμενη νταλίκα.

Η παράσυρση και το «θαύμα» για τον τρίτο οδηγό

Η ισχύς της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και παρέσυραν ένα τρίτο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο περίμενε κανονικά σταματημένο στην απέναντι πλευρά της διασταύρωσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 20χρονος οδηγός του ημιφορτηγού, ο 21χρονος συνεπιβάτης του, καθώς και ο 29χρονος οδηγός της νταλίκας, οι οποίοι διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αντίθετα, ο 28χρονος οδηγός του τρίτου οχήματος στάθηκε απίστευτα τυχερός, καθώς δεν υπέστη παραμικρό τραυματισμό, παρά το γεγονός ότι και τα τρία οχήματα μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

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