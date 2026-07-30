Ήπειρος: Τραγωδία στη Δωδώνη- Νεκρός 26χρονος στην επαρχιακή οδό Ψήνας – Πολυγύρου

Snapshot Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Δωδώνη τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ψήνας – Πολυγύρου.

Το όχημα του νεαρού εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος.

Παρά την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο 26χρονος δεν κατάφερε να σωθεί.

Η Αστυνομία Δωδώνης διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 26χρονος που σημειώθηκε στο Δήμο Δωδώνης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 1:15 τα ξημερώματα, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ψήνας – Πολυγύρου.

Σϋμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός του οδοστρώματος. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άτυχο νέο ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης, που διενεργεί την προανάκριση.

Διαβάστε επίσης