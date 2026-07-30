Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο όπου βρέθηκε η Ελίζαμπεθ

Δημήτρης Δρίζος

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 38χρονη Βρετανίδα Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.
  • Πριν τον θάνατό της, κάποιος χρησιμοποίησε το κινητό της για να στείλει παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, δήθεν από την ίδια.
  • Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα και οι αρχές αναζητούν γενετικό υλικό ή αποτυπώματα για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και θεωρούν πιθανό οι δράστες να διέμεναν κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον τρόπο θανάτου, καθώς η πρώτη εξέταση δεν βρήκε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης.
Snapshot powered by AI

Μια Βρετανίδα γυναίκα, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα, έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στην οικογένειά της λέγοντας ότι ήθελε να μείνει μόνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Η αστυνομία στην Ελλάδα πιστεύει ότι οι άνθρωποι που σκότωσαν την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος χρησιμοποίησαν το κινητό της για να συγκαλύψουν τον θάνατό της, στέλνοντας μια σειρά από παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.

Η Ελίζαμπεθ, 38 ετών, από τη Σκωτία, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα που ανήκε σε άλλο άτομο, από έναν άστεγο άνδρα στην περιοχή της Κυψέλης, στην ελληνική πρωτεύουσα, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν ότι από τις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της, κάποιος έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Τα μηνύματα ανέφεραν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Οι ερευνητές λένε ότι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμεινε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου 24 ώρες πριν, όταν η Ελίζαμπεθ ταυτοποιήθηκε επίσημα.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης:

«Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της κάποια μεγάλη αποσκευή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο όπου βρέθηκε η Ελίζαμπεθ. Λόγω του βάρους της βαλίτσας που περιείχε τη σορό της, εκτιμούν ότι οι δράστες πιθανότατα διέμεναν σε κοντινή απόσταση από το σημείο.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένας άστεγος άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε εντοπίσει μια βαλίτσα και κάτι να εξέχει από αυτήν, το οποίο «έμοιαζε με ανθρώπινο μέλος».

Η σορός ταυτοποιήθηκε αργότερα ως η 38χρονη κυρία Ρος, η οποία είχε ταξιδέψει από την Κύπρο στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους της.

Είχε φτάσει στην Ευρώπη από την Αμερική στις 29 Ιουνίου.

Η κυρία Ρος εθεάθη για τελευταία φορά λίγο πριν από την υποτιθέμενη δολοφονία της, στις 15 Ιουλίου, περίπου την περίοδο κατά την οποία οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι σημειώθηκε το έγκλημα.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της Βρετανίδας χρησιμοποιούνταν μέχρι τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε:

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στάλθηκαν ακόμη και μηνύματα, προφανώς με σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Εξετάζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος».

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, λέγοντας ότι πιθανότατα θα αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο πέθανε η Ρος.

ross.jpg

Η αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ πάνω της δεν βρέθηκαν στοιχεία ταυτοποίησης.

Οι ελληνικές αρχές πήραν στη συνέχεια αποτυπώματα, όμως δεν βρήκαν αντιστοιχία στην εθνική βάση δεδομένων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα αποτυπώματα ήταν καταχωρημένα σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι.

Το σορτς έφερε το όνομα ενός γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση της Interpol.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το γραφείο της Interpol στην Αμερική, το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι η σορός ανήκει σε μια Βρετανίδα γυναίκα με τα αρχικά Ε.Ρ., γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Ελληνικά ειδησεογραφικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφίες της 38χρονης γυναίκας την Τετάρτη.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Κύπρο.

Η αστυνομία έχει ζητήσει τα στοιχεία των επιβατών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε, προκειμένου να διαπιστώσει αν βρισκόταν μαζί με κάποιον άλλο, ενώ ελέγχει και τα τοπικά μητρώα καταλυμάτων για κρατήσεις στο όνομά της.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο θάνατός της σημειώθηκε πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανακάλυψη της σορού.

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun ότι οι αρχές σοκαρίστηκαν από την ανακάλυψη.

Είπε:

«Το να βρεθεί ένας ξένος υπήκοος νεκρός μέσα σε μια βαλίτσα εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων είναι κάτι άνευ προηγουμένου».

Οι ελληνικές αρχές θα συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία της Κύπρου για τη συγκεκριμένη έρευνα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

elizabeth-ross.jpg

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και ο πατέρας της γυναίκας έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό της.

Η αστυνομία επιθυμεί να μιλήσει με τον πατέρα της ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητες της κόρης του.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (FCDO) δήλωσε στη Daily Mail:

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Ελίζαμπεθ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παρέχουμε προξενική υποστήριξη και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε:

«Γνωρίζουμε για τον θάνατο μιας Σκωτσέζας γυναίκας στην Αθήνα και βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις αρχές στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί παρέχουν υποστήριξη στην οικογένειά της στη Σκωτία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστας δεν κατάλαβε ότι αρκούδα στεκόταν δίπλα του και όταν την είδε άρχισε να τρέχει - Το βίντεο που έγινε viral

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

10:43WHAT THE FACT

Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... πελάτες σε ξαπλώστρες και ψυγεία: Τα κόλπα των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 1.700 παιδιών στη βιοποικιλότητα και την προστασία νερού

10:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Από την Ελλάδα στην Κύπρο για σπουδές Μηχανολογίας με προοπτική

10:28WHAT THE FACT

Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος εφιάλτης στη Βρετανία: Πυρκαγιές σε Σάφολκ και Λονδίνο - «Στο κόκκινο» η μισή χώρα λόγω καύσωνα και ξηρασίας

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

10:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η «Κοσμική Αγάπη» και ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στις 31 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται - Ελικόπτερο «χτενίζει» την περιοχή

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ριπές έως 125 χλμ./ώρα στο νότιο Ρέθυμνο – Πώς οι άνεμοι τροφοδοτούν την πυρκαγιά

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στη Μονή Βωσάκου το 2007 - Όταν η Κρήτη θρηνούσε ξανά νεκρούς πυροσβέστες

10:01ANNOUNCEMENTS

Σπουδές στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον Οκτώβριο 2026

10:00ANNOUNCEMENTS

Το πράσινο στην Αθήνα: Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η Μεσογειακή Διατροφή είναι τόσο καλή για εσάς και 5 εύκολοι τρόποι για να τη δοκιμάσετε

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τραγωδία στη Δωδώνη- Νεκρός 26χρονος στην επαρχιακή οδό Ψήνας – Πολυγύρου

09:56WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί η Ανδρομέδα δημιουργεί λιγότερα άστρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης Βάγγυς

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι μετά από τροχαίο με δίκυκλο στην εθνική οδό

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι για τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη - Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Κερδίζει τη μάχη η 7χρονη από τη Μολδαβία - Αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη ΜΕΘ

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ