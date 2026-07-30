Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

Snapshot Η 38χρονη Βρετανίδα Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Πριν τον θάνατό της, κάποιος χρησιμοποίησε το κινητό της για να στείλει παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, δήθεν από την ίδια.

Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα και οι αρχές αναζητούν γενετικό υλικό ή αποτυπώματα για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και θεωρούν πιθανό οι δράστες να διέμεναν κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον τρόπο θανάτου, καθώς η πρώτη εξέταση δεν βρήκε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης. Snapshot powered by AI

Μια Βρετανίδα γυναίκα, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα, έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στην οικογένειά της λέγοντας ότι ήθελε να μείνει μόνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Η αστυνομία στην Ελλάδα πιστεύει ότι οι άνθρωποι που σκότωσαν την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος χρησιμοποίησαν το κινητό της για να συγκαλύψουν τον θάνατό της, στέλνοντας μια σειρά από παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.

Η Ελίζαμπεθ, 38 ετών, από τη Σκωτία, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα που ανήκε σε άλλο άτομο, από έναν άστεγο άνδρα στην περιοχή της Κυψέλης, στην ελληνική πρωτεύουσα, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν ότι από τις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της, κάποιος έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Τα μηνύματα ανέφεραν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Οι ερευνητές λένε ότι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμεινε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου 24 ώρες πριν, όταν η Ελίζαμπεθ ταυτοποιήθηκε επίσημα.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης:

«Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της κάποια μεγάλη αποσκευή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο όπου βρέθηκε η Ελίζαμπεθ. Λόγω του βάρους της βαλίτσας που περιείχε τη σορό της, εκτιμούν ότι οι δράστες πιθανότατα διέμεναν σε κοντινή απόσταση από το σημείο.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένας άστεγος άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε εντοπίσει μια βαλίτσα και κάτι να εξέχει από αυτήν, το οποίο «έμοιαζε με ανθρώπινο μέλος».

Η σορός ταυτοποιήθηκε αργότερα ως η 38χρονη κυρία Ρος, η οποία είχε ταξιδέψει από την Κύπρο στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους της.

Είχε φτάσει στην Ευρώπη από την Αμερική στις 29 Ιουνίου.

Η κυρία Ρος εθεάθη για τελευταία φορά λίγο πριν από την υποτιθέμενη δολοφονία της, στις 15 Ιουλίου, περίπου την περίοδο κατά την οποία οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι σημειώθηκε το έγκλημα.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της Βρετανίδας χρησιμοποιούνταν μέχρι τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε:

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στάλθηκαν ακόμη και μηνύματα, προφανώς με σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Εξετάζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος».

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, λέγοντας ότι πιθανότατα θα αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο πέθανε η Ρος.

Η αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ πάνω της δεν βρέθηκαν στοιχεία ταυτοποίησης.

Οι ελληνικές αρχές πήραν στη συνέχεια αποτυπώματα, όμως δεν βρήκαν αντιστοιχία στην εθνική βάση δεδομένων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα αποτυπώματα ήταν καταχωρημένα σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι.

Το σορτς έφερε το όνομα ενός γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση της Interpol.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το γραφείο της Interpol στην Αμερική, το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι η σορός ανήκει σε μια Βρετανίδα γυναίκα με τα αρχικά Ε.Ρ., γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Ελληνικά ειδησεογραφικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφίες της 38χρονης γυναίκας την Τετάρτη.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Κύπρο.

Η αστυνομία έχει ζητήσει τα στοιχεία των επιβατών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε, προκειμένου να διαπιστώσει αν βρισκόταν μαζί με κάποιον άλλο, ενώ ελέγχει και τα τοπικά μητρώα καταλυμάτων για κρατήσεις στο όνομά της.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο θάνατός της σημειώθηκε πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανακάλυψη της σορού.

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun ότι οι αρχές σοκαρίστηκαν από την ανακάλυψη.

Είπε:

«Το να βρεθεί ένας ξένος υπήκοος νεκρός μέσα σε μια βαλίτσα εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων είναι κάτι άνευ προηγουμένου».

Οι ελληνικές αρχές θα συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία της Κύπρου για τη συγκεκριμένη έρευνα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και ο πατέρας της γυναίκας έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό της.

Η αστυνομία επιθυμεί να μιλήσει με τον πατέρα της ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητες της κόρης του.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (FCDO) δήλωσε στη Daily Mail:

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Ελίζαμπεθ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παρέχουμε προξενική υποστήριξη και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε:

«Γνωρίζουμε για τον θάνατο μιας Σκωτσέζας γυναίκας στην Αθήνα και βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις αρχές στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί παρέχουν υποστήριξη στην οικογένειά της στη Σκωτία».

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