Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

Snapshot Ο 27χρονος υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγερανού Γυθείου.

Ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, χωρίς εγκαύματα ή τραύματα.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε διαγράψει αξιόλογη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις και υπηρετούσε ως υποδιοικητής από τον Ιούνιο του 2025.

Η απώλειά του αποτελεί το τρίτο θύμα του Πυροσβεστικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος σε πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 27χρονου αξιωματικού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή του Αγερανού Γυθείου.

Ο 27χρονος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αγρίνιο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους του και στην τοπική κοινωνία. Ήταν μοναχοπαίδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες, ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον υπηρεσιακό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr o 27χρονος Αξιωματικός βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της πυρκαγιάς, προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προχώρησε στην εγκατάσταση σωλήνων για την ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο, φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις του. Ο αξιωματικός δεν έφερε εγκαύματα και τραύματα από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς όταν διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, από όπου αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα και από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου ασκούσε τα καθήκοντα του υποδιοικητή.

Η απώλειά του αποτελεί ένα ακόμη βαρύ πλήγμα για το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο θρηνεί συνολικά τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οι δύο σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, ενώ ο 27χρονος αξιωματικός έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο του Γυθείου.

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