Πάρος: Συνελήφθη ο δήμαρχος του νησιού και τρία άτομα για τη φωτιά -Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Snapshot Συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου και άλλα τρία άτομα για την πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του νησιού, με επιβολή προστίμου 8.437,50 ευρώ.

Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση, ενώ στην Εύβοια και τη Λακωνία συνελήφθησαν άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια.

Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κυρίως από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με ηλεκτρικά μηχανήματα κοπής μετάλλων, με γρήγορη εξάπλωση σε παρακείμενες περιοχές.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για ύποπτες ενέργειες και να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και οδηγίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του δημάρχου Πάρου , του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων κι ενός οδηγού απορριμματοφόρου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) του νησιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Επίσης, στα τέσσερα άτομα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον ΧΥΤΑ, απ' όπου ξεκίνησε η φωτιά, το κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισε πως στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα - κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Αιτία της φωτιάς εκτιμάται, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής, πως είναι η ανάφλεξη, ίσως από κάποιο γυαλί, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο κάποιο τσιγάρο να σιγόκαιγε μέσα σε οικιακά απορρίμματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων και για τις πυρκαγιές στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 47 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενόψει του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση και ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.

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