Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε κρητικά σε γλέντι στην Κρήτη

Ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας μέσα από την πλατφόρμα του TikTok και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου να βρίσκεται σε κρητικό γλέντι. 

Newsbomb

Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε κρητικά σε γλέντι στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο πρώην πρωθυπουργός είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη, καθώς την είχε επισκεφτεί πολλές φορές και είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με αρκετούς από τους κατοίκους.

Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στο νησί συνοδεύτηκε από αμέτρητες ιστορίες και αναμνήσεις.

Μια από αυτές έχει αποτυπωθεί σε βίντεο το οποίο βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον εμφανίζει τη στιγμή που χόρευε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

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