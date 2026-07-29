Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε κρητικά σε γλέντι στην Κρήτη

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη, καθώς την είχε επισκεφτεί πολλές φορές και είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με αρκετούς από τους κατοίκους.

Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στο νησί συνοδεύτηκε από αμέτρητες ιστορίες και αναμνήσεις.

Μια από αυτές έχει αποτυπωθεί σε βίντεο το οποίο βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον εμφανίζει τη στιγμή που χόρευε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

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