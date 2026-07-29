Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα

Snapshot Η σορός μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα E.P., η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου.

Οι ελληνικές Αρχές ταυτοποίησαν τη γυναίκα με τη βοήθεια της Interpol και των αμερικανικών αρχείων, καθώς δεν υπήρχε καταγραφή στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές ερευνούν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη ή με παρέα, αν είχε κλείσει κατάλυμα ή μισθώσει όχημα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου και ο πατέρας της γυναίκας έχουν ενημερωθεί και οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Snapshot powered by AI

Η σορός που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα E.P. η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου.

Οι ελληνικές Αρχές, που δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό μέσω γενετικού υλικού κι αποτυπωμάτων, μιας και δεν ήταν καταχωρημένη στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. αποτάθηκαν σε ξένες χώρες για να καταφέρουν να βρουν τα στοιχεία της θανούσης.

Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για Βρετανίδα, η οποία ήταν καταγεγραμμένη στη βάση δεδομένων των Αμερικανών και κατόπιν σήματος της Interpol εντοπίστηκαν τα στοιχεία της στην Ουάσινγκτον.

Η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε, αφού κατάφερε να την ταυτοποιήσει, ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου κι αναζητούν στοιχεία από τις κυπριακές Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ταξίδεψε μόνη της ή με παρέα, αν είχε κλείσει κάποιο κατάλυμα εδώ ή στην Κύπρο ή αν είχε μισθώσει κάποιο όχημα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, καθώς και ο πατέρας της 38χρονης, με τον οποίο οι αστυνομικοί επιδιώκουν να έρθουν σε επικοινωνία.

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