Βελίκα Καραβάλτσιου: Η νέα προσθήκη στον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ

Snapshot Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχώρησε από το MEGA και εντάχθηκε στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα στην ΕΡΤ3 ενώ παράλληλα σπούδαζε Δημοσιογραφία.

Έχει παρουσιάσει δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές και έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ.

Με την εμπειρία και τις γνώσεις της ενισχύει το ενημερωτικό δυναμικό του ΕΡΤnews για αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Με μία ανακοίνωση, το μεσημέρι της Τετάρτης, η ΕΡΤ γνωστοποίησε ότι υποδέχεται στο δυναμικό της τη δημοσιογράφο Βελίκα Καραβάλτσιου.

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Βελίκας Καραβάλτσιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η Βελίκα Καραβάλτσιου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την ΕΡΤ3, όπου εργάστηκε παράλληλα με τις σπουδές της στη Δημοσιογραφία. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής έχει υπηρετήσει την ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ, μεταφέροντας με συνέπεια και επαγγελματισμό την εικόνα των γεγονότων. Με την εμπειρία, τη γνώση και τη δημοσιογραφική της κατάρτιση, η Βελίκα Καραβάλτσιου ενισχύει το ενημερωτικό δυναμικό του ΕΡΤnews, συμβάλλοντας στην έγκυρη, αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση των πολιτών», αναφέρεται.

Να σημειωθεί ότι η Βελίκα Καραβάλτσιου είχε συνεργασία με το MEGA.

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