«Θάλασσες μας χώρισαν»: Λέχου, Κακούρης και Ματσούκα στη σειρά της ΕΡΤ

Η νέα σειρά της ΕΡΤ αναμένεται να κερδίσει τους φανατικούς της μυθοπλασίας

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Θάλασσες μας χώρισαν»: Λέχου, Κακούρης και Ματσούκα στη σειρά της ΕΡΤ
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  • Η σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν» είναι μια μίνι δραματική παραγωγή οκτώ επεισοδίων της ΕΡΤ βασισμένη στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου.
  • Η πλοκή εκτυλίσσεται από το 1937 στη Σύμη και ακολουθεί την οικογένεια Γεωργά που αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο του μικρού γιου.
  • Η σειρά αφηγείται τη ζωή δύο αδελφών που αντιμετωπίζουν έρωτα και οικογενειακές αντιξοότητες με φόντο ιστορικές αναταραχές στον 20ό αιώνα.
  • Σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Δήμας, το σενάριο η Σοφία Σωτηρίου και πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης και Δήμητρα Ματσούκα.
  • Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου με μουσική του Γιώργου Μπουσούνη.
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Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τη νέα δραματική παραγωγή μυθοπλασίας, μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», ένα οικογενειακό δράμα εποχής, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου, τη σκηνοθεσία ο Χρήστος Δήμας, ενώ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, με τους Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδα Κακούρη, Νεφέλη Κουρή, Αθήνα Λιμπάντση, Γιάννη Κουκουράκη, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Δήμητρα Ματσούκα, Σμαράγδα Σμυρναίου, ζωντανεύει τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της σειράς. Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Μπουσούνη.

Η ιστορία ξεκινά το 1937, στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο άδικος χαμός του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά την αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα δοκιμάσει τους δεσμούς τους και θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους.

Από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ού αιώνα –από την άνοδο του Νάσερ ως τα Σεπτεμβριανά–, η σειρά αφηγείται μια καθηλωτική οικογενειακή ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες, θυσίες και ανομολόγητες αλήθειες.

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