Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη να αποκρούσει οποιοδήποτε «εχθρικό βήμα» - «Ρεκόρ» κυρώσεων της Δύσης

Όλα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο με βουλευτές της ρωσικής Κάτω Βουλής

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη να αποκρούσει οποιοδήποτε «εχθρικό βήμα» - «Ρεκόρ» κυρώσεων της Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τη πλήρη ετοιμότητα της Ρωσίας να αποκρούσει κάθε εχθρική προσπάθεια και τόνισε την κυριαρχία του πολιτικού συστήματος σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  • Η Ρωσία αντιμετωπίζει ρεκόρ κυρώσεων από τη Δύση από το 2022, τις οποίες χαρακτηρίζει ως παράνομους και επιζήμιους περιορισμούς για τους ίδιους τους εμπνευστές τους.
  • Παρά τις κυρώσεις και τις πιέσεις, η Ρωσία διατηρεί σταθερό το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως στην ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, με πρωτιά στην Ευρώπη.
  • Οι προτεραιότητες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τα επόμενα τρία χρόνια είναι η ενίσχυση της άμυνας, η αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και η στήριξη της οικονομίας.
  • Ο Πούτιν δηλώνει αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και τονίζει ότι οι εχθροί της Ρωσίας δεν μπορούν να την νικήσουν στρατιωτικά.
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Την πλήρη ετοιμότητα της Ρωσίας να αποκρούσει κάθε εχθρική προσπάθεια επανέλαβε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με αποχωρούντες βουλευτές της Κάτω Δούμας.

Αναγνώρισε ότι η Ρωσία βρισκόταν υπό πίεση τόσο πριν όσο και μετά τη «Ρωσική Άνοιξη» του 2014, ενώ από το 2022, η Δύση σημειώνει «ρεκόρ» στις κυρώσεις σε βάρος της χώρας.

Σημείωσε ότι, παρά τους εξωτερικούς περιορισμούς, η χώρα παραμένει σταθερή στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα και ότι το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι επί του παρόντος σταθερό.

«Το πολιτικό μας σύστημα και ο θεσμός της εξουσίας διαμορφώνονται σε κυρίαρχες αρχές σε πλήρη συμφωνία με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα, είμαστε σε θέση, μαζί με την κοινωνία, να δώσουμε μια αποφασιστική απόκρουση σε οποιαδήποτε εχθρικά βήματα», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος

Αναγνώρισε ότι η Ρωσία διέρχεται μια δύσκολη περίοδο στην ιστορία της.

«Αυτή η ιστορική περίοδος δεν είναι εύκολη. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μια καθοριστική περίοδος στην ιστορία της Πατρίδας. Αυτό είναι, χωρίς καμία υπερβολή, ένα από τα καθοριστικά στάδια στην ιστορία της Πατρίδας, όταν διακυβεύεται η μοίρα του λαού μας».

«Στον αγώνα και τον έντονο ανταγωνισμό, διαμορφώνονται τα περιγράμματα μιας νέας παγκόσμιας τάξης».

Τώρα, «διακυβεύεται η μοίρα» του ρωσικού λαού, «και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι αλήθεια».

Αντιρωσικές κυρώσεις

«Αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό παράνομους περιορισμούς, απόπειρες περιορισμού και πίεση. Τόσο μετά τη «Ρωσική Άνοιξη» του 2014 όσο και πριν από αυτήν.

Αλλά από το 2022, η Δύση έχει τη «ρωσοφοβική μηχανή της να λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα», σημειώνοντας παγκόσμια ρεκόρ».

«Σύμφωνα με δύο κριτήρια ταυτόχρονα: τόσο τον αριθμό των λεγόμενων κυρώσεων όσο και τη ματαιότητά τους, τη ζημιά που προκαλούν αυτές οι κυρώσεις κυρίως στους δικούς τους συντάκτες και εμπνευστές, στους λαούς ορισμένων ευρωπαϊκών και άλλων κρατών», είπε ο Πούτιν αναφερόμενος στις κυρώσεις της Δύσης.

Όσον αφορά στη ρωσική οικονομία, ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία συνεχίζει να κατέχει την τέταρτη θέση στον κόσμο όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, πίσω από την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία. Και την πρωτιά στην Ευρώπη.

«Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε επίσης μπροστά. Αλλά, φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Φυσικά. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι - κίνδυνοι αύξησης του πληθωρισμού και οι αντίστοιχες συνέπειες. Και υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα από τη σημερινή πολιτική. Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα; Η σταθερότητα του ρωσικού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Οι προτεραιότητες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για τα επόμενα τρία χρόνια περιλαμβάνουν την ενίσχυση της άμυνας, την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη στήριξη της οικονομίας, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη νίκη»

Για την σύγκρουση με την Ουκρανία εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων της ειδικής επιχείρησης.

Οι εχθροί της Ρωσίας δεν μπορούν να νικήσουν τη χώρα στρατιωτικά και στρέφονται σε τρομοκρατικές μεθόδους, είπε ο Πούτιν.

«Ωστόσο, κανείς δεν κατάφερε ποτέ να σπάσει τον ρωσικό λαό. Δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν θα συμβεί ποτέ», τόνισε.

Όλη η Ρωσία – οι αρχές, ο λαός και η κοινωνία – σίγουρα θα επιτύχουν τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη νίκη:

«Θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας και μαζί θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη νίκη, για τη Ρωσία», είπε ο Πρόεδρος Πούτιν.

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