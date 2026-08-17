Ξυλοκόπησαν νεαρό στην Κρήτη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάλια.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα, ένας νεαρός έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μετά από εμπλοκή σε καυγά.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης