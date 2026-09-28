Καλάβρυτα: Εμβόλισαν περιπολικό και ακολούθησε καταδίωξη - Κινδύνευσαν πολίτης και αστυνομικοί

Οι δράστες είχαν εισβάλει προηγουμένως σε κατοικία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καλάβρυτα: Εμβόλισαν περιπολικό και ακολούθησε καταδίωξη - Κινδύνευσαν πολίτης και αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία στην Πλατανιώτισσα Καλαβρύτων και επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη κατά την απόπειρα διαφυγής τους.
  • Οι δράστες εμβόλισαν περιπολικό στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και συνέχισαν την καταδίωξη.
  • Αφού εγκατέλειψαν το πρώτο τους όχημα στα Λαπατοχώρια, επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.
  • Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και οι αστυνομικές έρευνες για τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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Καταδίωξη σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι στην περιοχή των Καλαβρύτων, κατά την οποία κινδύνευσαν πολίτης και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην Πλατανιώτισσα Καλαβρύτων, επιχειρώντας να αποσπάσουν αντικείμενα και χρήματα. Κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος βρέθηκε μπροστά τους. Οι δύο άνδρες αφού τον απείλησαν, επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η Αστυνομία Καλαβρύτων ενημερώθηκε άμεσα και τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση εντοπισμού τους. Δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς κινήθηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις, επιχειρώντας να κλείσουν τα πιθανά σημεία διαφυγής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα των δραστών στην περιοχή κοντά στο Δροσάτο, προς Γουμένισσα. Σύμφωνα το ίδιο μέσο, οι δύο άνδρες, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν αστυνομικό περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη συνεχίστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν πιθανά περάσματα και δρόμους διαφυγής, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Μάνεσι.

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Άφησαν το πρώτο όχημα και άλλαξαν αυτοκίνητο

Η επιχείρηση έφτασε μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δύο δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα με το οποίο είχαν διαφύγει και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα, το οποίο τους ανέμενε στην περιοχή. Το πρώτο όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την Αστυνομία, ενώ πλέον αποτελεί σημαντικό στοιχείο των ερευνών για την υπόθεση. Με το δεύτερο όχημα οι δράστες κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινήθηκε προς Καλάβρυτα και πιθανότατα να πήγε προς Πούντας - Καλαβρύτων, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να κατευθύνθηκαν οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένας από τους εμπλεκόμενους να έχει κινηθεί ή να έχει αναζητήσει καταφύγιο στην περιοχή μεταξύ Τρεχλού και Λαπάτες.

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