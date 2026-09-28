Γρατσία για Καρυστιανού: «Ασκεί νομιμότατα την ιατρική - Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

Όπως ανέφερε, θα ελεγχθούν τόσο η άδεια της γιατρού όσο και ο εξοπλισμός που υπάρχει στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού

Μίλτος Τσεκούρας

Γρατσία για Καρυστιανού: «Ασκεί νομιμότατα την ιατρική - Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μαρία Γρατσία δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα χωρίς παράτυπες ή παράνομες ενέργειες.
  • Δεν δόθηκε σαφής απάντηση για την ύπαρξη και άδεια χρήσης του μηχανήματος βιοανάδρασης στο ιατρείο της Καρυστιανού.
  • Ζητείται διευκρίνιση από τον Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την πηγή της πληροφορίας για το μηχάνημα βιοανάδρασης.
  • Η δικηγόρος ζήτησε τη δημοσιοποίηση της λίστας των ιατρείων και κλινικών που έχουν ελεγχθεί μέσω του Medwatch.
  • Η Μαρία Γρατσία χαρακτήρισε τον έλεγχο καλοδεχούμενο και τόνισε ότι πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών.
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Στη νομιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε, μιλώντας στο OPEN, η Μαρία Γρατσία, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με έλεγχο στο ιατρείο της και τον εντοπισμό, όπως ο ίδιος ανέφερε, μηχανήματος βιοανάδρασης μέσω του Medwatch.

Η Μαρία Γρατσία υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα» και ότι «ποτέ δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν στο ιατρείο της υπάρχει το μηχάνημα βιοανάδρασης στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας και εάν υπάρχει η απαιτούμενη άδεια για τη χρήση του, δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Όπως ανέφερε, θα ελεγχθούν τόσο η άδεια της γιατρού όσο και ο εξοπλισμός που υπάρχει στο ιατρείο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από τη δική μας πλευρά».

«Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

Η Μαρία Γρατσία δεν αμφισβήτησε την πραγματοποίηση του ελέγχου, τον οποίο χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο». Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια και να αφορούν όλα τα πρόσωπα.

«Θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα που, όπως είπε, δεν έχουν ερευνηθεί.

«Να μας πει από πού γνωρίζει για το μηχάνημα»

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού ζήτησε από τον Άδωνι Γεωργιάδη να διευκρινίσει την πηγή της πληροφορίας του σχετικά με το μηχάνημα βιοανάδρασης.

«Να μας πει για ποιο μηχάνημα μιλάει και να πει από πού το γνωρίζει, γιατί διαδίδει κάποιες πληροφορίες στο κοινό και γνωρίζει τις συνέπειες», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή από κάποια άλλη αρμόδια πηγή.

«Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή», σημείωσε.

Ζητά τη δημοσιοποίηση της λίστας του Medwatch

Τέλος, η Μαρία Γρατσία ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Medwatch.

Συγκεκριμένα, ζήτησε «να παραθέσει εγγράφως και θεσμικά το Υπουργείο τη λίστα με όλα τα ιατρεία και τις κλινικές που έχουν εντοπιστεί μέσω του Medwatch».

Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι η αναφορά στην υπόθεση της Μαρίας Καρυστιανού συνιστά, κατά την άποψή της, «μια στοχευμένη κίνηση» σε βάρος της.

Η ίδια, πάντως, επανέλαβε ότι η νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου και του εξοπλισμού που διαθέτει θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του προβλεπόμενου ελέγχου.

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