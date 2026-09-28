Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τα οδυνηρά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ»

Snapshot Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υπέστησαν «οδυνηρά πλήγματα» στα Στενά του Ορμούζ και θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική Θάλασσα λόγω της αντίστασης των ιρανικών δυνάμεων.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, Ιράν και ΗΠΑ διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, σημαντικής θαλάσσιας οδού για το πετρέλαιο.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ στην αρχή του πολέμου, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, ενώ οι ΗΠΑ απάντησαν με αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα φύγουν εντέλει από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν «οδυνηρά πλήγματα» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας.

«Σήμερα, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα από τους γενναίους μαχητές και τους φύλακες των Στενών του Ορμούζ, (οι εχθροί) δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική Θάλασσα», αναφέρει ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον περασμένο Μάρτιο, χωρίς να κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους», συνέχισε.

Τα πλοία που θέλουν να προσεγγίσουν τις ιρανικές ακτές και τα Στενά του Ορμούζ διαπλέουν αναγκαστικά την Αραβική Θάλασσα, που εκτείνεται από την Αραβική Χερσόνησο μέχρι την Ινδία.

Από την αρχή του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν και οι ΗΠΑ διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, καθώς η θαλάσσια αυτή οδός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, ένα γεγονός που εκτίναξε την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Διαβάστε επίσης