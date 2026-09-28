Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet

Με δύο κλικ η ένταξη του διαβατηρίου στο Wallet του gov.gr

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ένταξη του διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet γίνεται γρήγορα και απλά μέσω της επιλογής «Ελληνικό Διαβατήριο» και επιβεβαίωσης με κωδικό στο κινητό.
  • Το διαβατήριο είναι το 13ο έγγραφο που προστίθεται στην πλατφόρμα.
  • Στο Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμα έγγραφα όπως η ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης, η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας και άλλες ψηφιακές ταυτότητες και άδειες.
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Πολύ απλή και γρήγορη είναι η διαδικασία ένταξης του διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet, μετά την ένταξη του εγγράφου στην πλατφόρμα.

Ειδικότερα, μπαίνοντας στο Wallet με τους κωδικούς σας, πατάτε πάνω στο σύμβολο + και εκεί μπορείτε να δείτε την επιλογή «Ελληνικό Διαβατήριο». Πατώντας το, θα σας σταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό και μόλις συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο, το διαβατήριό σας θα έχει ενταχθεί στο Wallet σας.

Το διαβατήριο αποτελεί το 13ο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι είναι διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, το myAuto με πληροφορίες οχημάτων, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και ο Φάκελος Ακινήτου.

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