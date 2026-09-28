Φωτιά στη Νέα Ιωνία: «Είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο, με απεγκλώβισαν από την ταράτσα»

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με δυσκολία λόγω του καπνού, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 18 πυροσβέστες και ειδικό εξοπλισμό.

Καταστράφηκαν τέντες, μπαλκόνια και τμήματα εξωτερικών χώρων της πολυκατοικίας, με τους κατοίκους να περιμένουν αυτοψίες για την εκτίμηση των ζημιών.

Η φωτιά εξετάζεται από τις Αρχές ως προς τα αίτια, με έρευνα που περιλαμβάνει το ενδεχόμενο εμπρησμού ή ατυχήματος με φιάλη υγραερίου.

Το κατάστημα είχε εμπλακεί σε παλαιότερο σοβαρό περιστατικό το 2023, όταν σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή με έναν νεκρό, αλλά δεν είχαν καταγραφεί άλλα παρόμοια γεγονότα μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (σ.σ. 4) σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές όχι μόνο στο κατάστημα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από αυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κασταμονής, όταν η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο κατάστημα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους. Οι φλόγες και οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως και τον τρίτο όροφο, ενώ καταστράφηκαν τέντες και τμήματα από μπαλκόνια.

Εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά

Η εικόνα του κτιρίου μετά την κατάσβεση αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του Newsbomb.gr. Σε αρκετά σημεία οι εξωτερικοί χώροι των διαμερισμάτων έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, ενώ οι ένοικοι καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πυρκαγιάς και να εκτιμήσουν το ύψος των ζημιών στις περιουσίες τους.

Σοβαρές καταστροφές στα μπαλκόνια από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην καφετέρια

«Είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο»

Ανάμεσα στους κατοίκους που έζησαν τον εφιάλτη της φωτιάς ήταν και η κυρία Κυριακή Φράγκου, διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, η οποία κατοικεί στον τρίτο όροφο. Το διαμέρισμά της υπέστη σοβαρές ζημιές, όπως και τα περισσότερα σπίτια στους ορόφους του κτιρίου.

Περιγράφοντας στο Newsbomb.gr τις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς, η ίδια ανέφερε: «Άκουσα κρότ και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο. Η τέντα μου ήταν κατεβασμένη και πήρε φωτιά. Άρχισα τις φωνές, πήρε ο σύζυγος τον πυροσβεστήρα να ρίξει πάνω της και του λέω “πάμε να φύγουμε”. Δεν μπορέσαμε να κατέβουμε από τις σκάλες, γιατί είχε πολύ καπνό. Ήταν τέσσερις και κάτι. Η κοπέλα που μένει στον πρώτο όροφο ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική. Στις 4:20, 4:24 πήρε την Πυροσβεστική».

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα.

Η κυρία Φράγκου ανέφερε ότι οι κάτοικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία με κάθε διαθέσιμο τρόπο, καθώς ο καπνός είχε κάνει δύσκολη την έξοδο από το κλιμακοστάσιο.

https://www.instagram.com/p/Dd0mv1DAr4M/

«Εδώ με το μαγαζί υπήρχε ένα θέμα πολύ παλιά, το είχαν βγάλει και στις ειδήσεις. Είχε γίνει μια συμπλοκή, ένας είχε σκοτωθεί. Αυτό είναι παλιό βέβαια, δεν είχαμε κάτι άλλο μέχρι τότε. Το μαγαζί κλείνει στη μία, μία και κάτι είχε κλείσει. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω».

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στους ορόφους πάνω από την καφετέρια

«Ευτυχώς προλάβαμε και έφυγε ο κόσμος»

Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας αναφέρθηκε και στην προσπάθεια των ενοίκων να απομακρυνθούν από το κτίριο, καθώς η φωτιά είχε προκαλέσει αποπνικτική ατμόσφαιρα και οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι την είσοδο.

«Δεν τραυματίστηκε κανείς. Ευτυχώς. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στην ταράτσα και από εκεί μας έβγαλε η Πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε και περάσανε μέσα από τις φλόγες. Οι φλόγες βγαίναν στην είσοδο. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε από νωρίς, από την κάπνα. Ευτυχώς πρόλαβε ο κόσμος και έφυγε. Τώρα ελπίζω να βρεθεί τι έγινε και να αποζημιωθούμε».

Εικόνες καταστροφής στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονής Newsbomb

Μεγάλες καταστροφές στα διαμερίσματα

Η φωτιά δεν περιορίστηκε στο ισόγειο κατάστημα, αλλά επεκτάθηκε στους ορόφους της πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε διαμερίσματα και εξωτερικούς χώρους.

Η κυρία Φράγκου, η οποία διαμένει στον τρίτο όροφο και είναι η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, έχει δει το σπίτι της να υφίσταται σοβαρές καταστροφές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε αρκετά ακόμη διαμερίσματα, από τον πρώτο έως και τον τρίτο όροφο.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Τέντες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί μπαλκόνια και τμήματα των εξωτερικών όψεων του κτιρίου. Οι εικόνες που κατέγραψε το Newsbomb.gr αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών.

Σοβαρές φθορές στο εσωτερικό και το εξωτερικό των διαμερισμάτων

Οι ένοικοι αναμένουν πλέον τις απαραίτητες αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά οι ζημιές και να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα διαμερίσματα και οι κοινόχρηστοι χώροι.

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στους ορόφους πάνω από την καφετέρια

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πριν από την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από το ισόγειο.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της πυρκαγιάς, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο να συνδέεται με φιάλη υγραερίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Στο ισόγειο της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η φωτιά που επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Η ένοπλη συμπλοκή του 2023

Η καφετέρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας και τον Φεβρουάριο του 2023, όταν σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής.

Ο 37χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως ανέφερε και η κυρία Φράγκου, ανήκει στο παρελθόν, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε μεσολαβήσει άλλο αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή γύρω από το κατάστημα.

Διαβάστε επίσης