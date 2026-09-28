Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία: Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα

Snapshot Η φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και εξαπλώθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της τριόροφης οικοδομής.

Οι ένοικοι εκκενώθηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με κάποιους να διαφεύγουν μόνοι και άλλους να απεγκλωβίζονται από την ταράτσα λόγω πυκνών καπνών.

Ο πρώτος όροφος από τη μία πλευρά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ υπήρχε μικρή εστία φωτιάς στον δεύτερο όροφο που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, κλιμακοφόρο και βαραχιονοφόρο όχημα.

Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί πριν τρία χρόνια ανταλλαγή πυροβολισμών που οδήγησε σε θάνατο 37χρονου μετά από συμπλοκή συμμοριών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε περί τις 4.30 το πρωί σε περιοχή της Νέας Ιωνίας όπου ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην πολυκατοικία που βρίσκεται από πάνω.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μαγαζί εστίασης στο ισόγειο τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, αρχικά στις τέντες των διαμερισμάτων. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και με τη βοήθεια της αστυνομίας εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Ο πρώτος όροφος από την μια πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερώς, όπως και το κατάστημα εστίαασης από όπου ξεπήδησαν οι φλόγες, ενώ από την άλλη πλευρά του πρώτου ορόφου η κατάσταση μοιάζει καλύτερη. Μια μικρή εστία στο δεύτερο όροφο αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο καθώς και βαραχιονοφόρο όχημα.

«Έχουν καεί όλα τα διαμερίσματα από τη μια πλευρά. Η φωτιά ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε τρεις εκρήξεις», είπε μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στη εν λόγω καφετέρια από όπου ξεκίνησε η φωτιά προ τριετίας είχε σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών. Είχαν σοτώσει 37χρονο μετά από συμπλοκή συμμοριών.