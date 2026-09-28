ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ (πίνακας)

Snapshot Η προκήρυξη3ΓΒ/6 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση 97 θέσεων μόνιμου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε δημόσιους φορείς.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως ανεξάρτητες αρχές, υπουργεία, δήμους και οργανισμούς.

Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων προβλέπονται 7 θέσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών ετών (Β΄ στάδιο).

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορά ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026