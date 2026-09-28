ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ (πίνακας)
Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 αφορά τους υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ, δείτε την κατανομή
Snapshot
- Η προκήρυξη3ΓΒ/6 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση 97 θέσεων μόνιμου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε δημόσιους φορείς.
- Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.
- Οι προσλήψεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως ανεξάρτητες αρχές, υπουργεία, δήμους και οργανισμούς.
- Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων προβλέπονται 7 θέσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών ετών (Β΄ στάδιο).
- Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορά ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6).
Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026
Φορέας
Κωδικοί θέσεων
Θέσεις
|Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή
|10001, 10002, 10003, 10004
|4
|Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
|10005, 10006, 10007
|3
|Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
|10008, 10009
|4
|Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
|10010, 10011, 10012
|17
|Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
|10013
|1
|Δήμος Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας
|10015
|1
|Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας
|10016, 10017
|2
|Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
|10018, 10019, 10020
|5
|Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
|10021
|1
|Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
|10022, 10023, 10024
|3
|Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΝΠΙΔ)
|10025
|1
|Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
|10026
|1
|Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
|10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033
|7
|Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
|10034, 10035, 10036, 10038
|5
|Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
|10039, 10040
|2
|Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
|10041, 10042
|2
|Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
|10043
|1
|ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων
|10044
|2
|Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
|10045
|1
|Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
|10046
|1
|Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
|10047
|2
|Περιφέρεια Αττικής
|10048, 10049
|2
|Συνήγορος του Πολίτη
|10050, 10051
|3
|Υπουργείο Ανάπτυξης
|10052, 10053
|2
|Υπουργείο Δικαιοσύνης
|10054, 10055, 10056, 10057
|8
|Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
|10058
|1
|Υπουργείο Εσωτερικών
|10059, 10060
|2
|Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
|10061, 10062, 10063
|3
|Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
|10064
|2
|Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
|10065, 10066, 10067
|3
|Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
|10068, 10069, 10070
|3
|ΣΥΝΟΛΟ
|97