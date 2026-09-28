Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ, το Mk 18 Mod 2 Kingfish ή REMUS 600.

Το υποβρύχιο όχημα περιγράφεται ως προηγμένο αυτόνομο σκάφος με σόναρ και σύστημα ακριβούς πλοήγησης, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εξετάζουν και εξάγουν τα δεδομένα που περιέχει το drone.

Ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει ότι έχει χαθεί ή καταληφθεί οποιοδήποτε αμερικανικό υποβρύχιο drone.

Ο ισχυρισμός των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επανέλαβαν τον ισχυρισμό ότι οι δυνάμεις τους κατέλαβαν δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος των IRGC, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι τα Στενά «όχι μόνο δεν είναι ανοιχτά, αλλά έχουν μετατραπεί σε κυνηγότοπο του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης για αμερικανικά υποβρύχια οχήματα». «Το δεύτερο αλίευμα πιάστηκε, αυτή τη φορά το Mk 18 Mod 2 Kingfish», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για προηγμένο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα εξοπλισμένο με σόναρ και σύστημα ακριβούς πλοήγησης, αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν είναι απλώς ένα αλίευμα, είναι ένα τεχνολογικό και πληροφοριακό τρόπαιο», πρόσθεσε.

Οι IRGC μιλούν για REMUS 600

Στην ίδια ανάρτηση επισυνάφθηκε εικόνα που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα και στην οποία το υποβρύχιο όχημα αναφέρεται ως REMUS 600.

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης είχε ήδη περιγράψει το όχημα ως REMUS 600 και είχε υποστηρίξει ότι ειδικοί του εξετάζουν και εξάγουν τα δεδομένα που περιέχει.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει ότι έχει καταληφθεί οποιοδήποτε αμερικανικό υποβρύχιο drone.

Μέχρι στιγμής, επομένως, ο ισχυρισμός των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.