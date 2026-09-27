Το Ιράν στρέφει το εμπόριό του προς την Κασπία καθώς ο πόλεμος πλήττει τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν αναζητεί εναλλακτικές οδούς για εξαγωγή πετρελαίου μέσω της Κασπίας Θάλασσας λόγω αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα νότια λιμάνια του.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων στην Κασπία δημιουργεί σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και επηρεάζει τη χωρητικότητα των βόρειων λιμανιών του Ιράν.

Η αύξηση του εμπορίου προς τον Βορρά προκαλεί συμφόρηση στα χερσαία σύνορα και πίεση στις υποδομές, με μεγάλους χρόνους αναμονής για φορτηγά στα συνοριακά περάσματα.

Η στροφή προς τον Βορρά αυξάνει την εξάρτηση του Ιράν από τη Ρωσία, γεγονός που επιφέρει κινδύνους λόγω των κυρώσεων και της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι βόρειες λιμενικές υποδομές του Ιράν παραμένουν περιορισμένες και δεν επαρκούν για σημαντική αύξηση των εισαγωγών και εξαγωγών, ενώ η αγορά στις γειτονικές χώρες έχει περιορισμούς λόγω εγχώριων βιομηχανιών. Snapshot powered by AI

Με τα νότια λιμάνια του Ιράν να βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, η Τεχεράνη αναζητεί εναλλακτικούς δρόμους τόσο για την εξαγωγή πετρελαίου όσο και για την εισαγωγή εμπορευμάτων. Η Κασπία Θάλασσα, στα βόρεια της χώρας, θεωρείται πλέον μία από τις βασικές διόδους του Ιράν προς τον έξω κόσμο.

Οι πρόσφατες προσπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη για την άρση του αδιεξόδου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται ότι δεν απέδωσαν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε μη αποδεκτή την πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη αναπροσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο εξάγει πετρέλαιο και εισάγει βασικά αγαθά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, το θαλάσσιο εμπόριο μέσω της Κασπίας αντιμετωπίζει σοβαρές υλικοτεχνικές δυσκολίες.

Οι προκλήσεις της Κασπίας

Η Κασπία Θάλασσα, η μεγαλύτερη περίκλειστη υδάτινη έκταση στον κόσμο, μοιράζεται μεταξύ Ιράν, Ρωσίας, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Τουρκμενιστάν.

Τα τελευταία χρόνια, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή γίνεται ολοένα δυσκολότερη εξαιτίας της συνεχούς πτώσης της στάθμης των υδάτων.

Τον Απρίλιο, η εκτελεστική διευθύντρια του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, Ίνγκερ Άντερσεν, δήλωσε ότι η στάθμη της Κασπίας έχει υποχωρήσει κατά περίπου δύο μέτρα από τη δεκαετία του 1990.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα μπορεί να υποχωρήσει επιπλέον κατά 8 έως 21 μέτρα.

Ο Σαχράμ Φαντακάρ, γενικός διευθυντής του Γραφείου Προστασίας Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων του ιρανικού υπουργείου Περιβάλλοντος, δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι τα τελευταία δύο με τρία χρόνια η στάθμη μειώνεται κατά περισσότερο από 20 εκατοστά ετησίως.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει το εμπόριο όλων των χωρών της Κασπίας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Ο Μασούντ Πολμέχ, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ναυτιλίας του Ιράν, δήλωσε αυτόν τον μήνα σε μέσα που συνδέονται με το κράτος ότι στο παρελθόν τα βόρεια λιμάνια του Ιράν μπορούσαν να υποδεχθούν πλοία βάρους έως και 6.000 τόνων.

Λόγω της χαμηλότερης στάθμης των υδάτων, σήμερα μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία μόνο έως περίπου 4.000 τόνων.

Ιρανικά πλοία που εισέρχονται στην Κασπία μέσω του ποταμού Βόλγα της Ρωσίας έχουν επίσης εγκλωβιστεί εξαιτίας της χαμηλής στάθμης, παραμένοντας μερικές φορές ακινητοποιημένα για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, μέχρι να διασωθούν τα πληρώματά τους.

«Ευτυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί στα δικά μας λιμάνια», δήλωσε ο Πολμέχ.

Στροφή προς τον Βορρά

Η συντριπτική πλειονότητα του θαλάσσιου εμπορίου του Ιράν πραγματοποιείται παραδοσιακά μέσω των νότιων λιμανιών του.

Ωστόσο, το αμερικανικό ναυτικό εμπάργκο και τα αεροπορικά πλήγματα κατά υποδομών αναγκάζουν την Τεχεράνη να μεταφέρει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου προς την Κασπία και τα χερσαία σύνορα.

Αν και προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται ενεργές στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο βόρειο Ιράν, οι αλλαγές στις μεταφορές έχουν προκαλέσει τεράστια πίεση στις χερσαίες συνοριακές διελεύσεις.

Ο Βάλι Καλέτζι, ανεξάρτητος συγγραφέας και ερευνητής στο Ιράν με ειδίκευση στη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, ανέφερε ότι στο συνοριακό πέρασμα Νορντούζ με την Αρμενία μπορεί να σχηματίζονται ουρές έως και 1.800 φορτηγών, τα οποία περιμένουν αρκετές ημέρες για να εισέλθουν στο Ιράν.

Σε άλλα συνοριακά σημεία, ο χρόνος αναμονής μπορεί να φθάσει τις 10 έως 15 ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Καλέτζι, το πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μεταφορά μεγαλύτερου μέρους του εμπορίου στους οδικούς άξονες.

«Η περιορισμένη δυναμικότητα των συνοριακών σταθμών, οι τελωνειακές διαδικασίες, οι οδικές υποδομές και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη συμβάλλουν επίσης στη συμφόρηση», εξήγησε.

«Παράλληλα, οι κυρώσεις κατά των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών και η συνακόλουθη αύξηση των επιβατών που χρησιμοποιούν τα χερσαία σύνορα του Ιράν με την Αρμενία και την Τουρκία έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήματα στους συνοριακούς σταθμούς».

Η ανατολική σιδηροδρομική διαδρομή της Κασπίας συνδέει τα ιρανικά φορτία με το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και την Κίνα.

Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις του Ιράν με τον Νότιο Καύκασο, οι οποίες διακόπηκαν κατά τον πρώτο πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το 1988 έως το 1994, παραμένουν κλειστές.

Σύμφωνα με τον Καλέτζι, η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Τζούλφα–Ναχιτσεβάν, η οποία αποτελεί τμήμα του παλαιού σοβιετικού σιδηροδρομικού δικτύου στον Νότιο Καύκασο, εξαρτάται επίσης από την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, και ειδικότερα από την υλοποίηση του σχεδίου TRIPP, ενός διαδρόμου μεταφορών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

«Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των μεταφορών και του εμπορίου στη δυτική διαδρομή του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά-Νότου πραγματοποιείται μέσω αυτής της οδού, η απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Ιράν και Νοτίου Καυκάσου παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην επιτάχυνση και αύξηση του όγκου εμπορίου και διαμετακόμισης, ιδιαίτερα υπό συνθήκες ενισχυμένου θαλάσσιου αποκλεισμού στον Νότο», σημείωσε.

Τα εμπόδια στο εμπόριο

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των εμπορευμάτων ή τις ποσότητες που έχουν μεταφερθεί προς βορρά, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών Ανζαλί, Αμιραμπάντ και Νοουσάχρ στην Κασπία.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η στροφή αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας, Μοχάμεντ Σακιμπί-Νασάμπ, δήλωσε ότι η συνολική ονομαστική δυναμικότητα των ιρανικών λιμανιών ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια τόνους.

Μόλις 30 εκατομμύρια τόνοι από αυτή τη δυναμικότητα αντιστοιχούν στα βόρεια λιμάνια.

Το μερίδιο των βόρειων λιμανιών στη μεταφορά βασικών αγαθών έχει αυξηθεί από 18% τα χρόνια πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν σε περίπου 30% σήμερα.

Υπάρχουν επίσης τεράστιες διαφορές στη χωρητικότητα των πλοίων που χρησιμοποιούν τα νότια και τα βόρεια λιμάνια.

Σύμφωνα με τον Σακιμπί-Νασάμπ, ένα μόνο πλοίο στα νότια λιμάνια μπορεί δυνητικά να μεταφέρει φορτίο αντίστοιχο με εκείνο 20 πλοίων που κινούνται στην Κασπία.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο κυβερνήτης της βόρειας επαρχίας Γκιλάν, Χαντί Χαγσενασί, δήλωσε ότι οι αφίξεις εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια της Κασπίας αυξήθηκαν κατά 50% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους πέντε μήνες του ιρανικού ημερολογίου που ολοκληρώθηκαν στις 22 Αυγούστου.

Τόνισε επίσης ότι, σε αντίθεση με το λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ στο νότιο Ιράν, τα βόρεια λιμάνια βρίσκονται πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις του κεντρικού Ιράν, όπως η Τεχεράνη, το Ισφαχάν και το Αράκ.

Αυτή η εγγύτητα μπορεί να μειώσει το κόστος χερσαίων μεταφορών για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Η διαδρομή Κίνα-Ακτάου-βόρειο Ιράν, μέσω της οποίας φορτία μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από την Κίνα μέσω Καζακστάν στο Ακτάου, και στη συνέχεια δια θαλάσσης προς τα λιμάνια της Κασπίας και οδικώς στο Ιράν, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη του περιφερειακού εμπορίου.

Η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί επίσης να ολοκληρώσει τα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Ραστ-Αστάρα που παραμένουν ημιτελή, ένα έργο στρατηγικής σημασίας σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η ολοκλήρωσή του θα έκλεινε το τελευταίο κενό στη δυτική σιδηροδρομική διαδρομή του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά–Νότου, που διέρχεται από το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία.

Ο κίνδυνος μεγαλύτερης εξάρτησης από τη Ρωσία

Η στροφή της Τεχεράνης προς τον Βορρά ενέχει, ωστόσο, τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από τη Ρωσία ως εμπορικό εταίρο, αλλά και έκθεσης στις επιπτώσεις των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εκρηκτικά στο Ιράν μέσω της Κασπίας.

Έχουν επίσης διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι μέρος της ρωσικής τεχνολογίας που μεταφέρεται μπορεί να προορίζεται για να βοηθήσει το Ιράν να αναπτύξει προηγμένους υπερηχητικούς πυραύλους cruise.

Ιρανικές και ρωσικές αρχές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία, χωρίς ωστόσο να σχολιάσουν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Παρότι η περιοχή της Κασπίας στο Ιράν έχει πληγεί λιγότερο από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, η Ουκρανία επιτέθηκε τον Ιούλιο σε πλοίο που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ήταν ιρανικό αλιευτικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άμαχος.

Η Ουκρανία από την πλευρά της υποστήριξε ότι επρόκειτο για ρωσικό στρατιωτικό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο προς το Ιράν.

Το γεγονός ότι τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν βρίσκονται υπό κυρώσεις και σε κατάσταση πολέμου μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω το εμπόριο μέσω της Κασπίας.

«Η ενσωμάτωση στις ρωσικές υποδομές δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα διαταραχών, επειδή οι υποδομές αυτές αποτελούν στόχο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών εμπορικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Εζάνα Τέντλα, αναλυτής στο Bourse & Bazaar Foundation.

Τόνισε επίσης ότι πέρα από τις υφιστάμενες υποδομές, οι νότιες εμπορικές διαδρομές του Ιράν διαθέτουν εδώ και δεκαετίες ισχυρά δίκτυα της ιρανικής διασποράς και προσωπικές εμπορικές σχέσεις, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές.

Με τις εισαγωγές μέσω των νότιων ιρανικών λιμανιών να έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί, οι αρχές έχουν ορίσει ως προτεραιότητα για τα βόρεια λιμάνια την εισαγωγή κριθαριού, καλαμποκιού, σιταριού και ελαιούχων σπόρων.

Ο Τέντλα επισημαίνει ότι οι περισσότερες εξαγωγές του Ιράν προς τον Βορρά αφορούν ελαφρά προϊόντα, όπως επεξεργασμένα τρόφιμα και υλικά συσκευασίας.

Ωστόσο, το Ιράν δεν διαθέτει σήμερα ούτε τις λιμενικές υποδομές ούτε τα απαραίτητα πλοία για να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές του μέσω της Κασπίας.

Παρά τη μικρή αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών προς τον Βορρά τα προηγούμενα χρόνια, η τάση αυτή έχει ουσιαστικά σταθεροποιηθεί από το 2023.

«Οι πιο πολύτιμες εξαγωγές του Ιράν κατευθύνονται προς τον Νότο και αφορούν βαριά, χύδην προϊόντα, όπως ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο και σιδηρομετάλλευμα, τα οποία είναι ευκολότερο να μετατραπούν σε σκληρό νόμισμα», εξήγησε ο Τέντλα.

Και κατέληξε:

«Τέλος, ακόμη κι αν επεκταθούν οι λιμενικές υποδομές, δεν είναι σαφές εάν θα υπάρχει επαρκής αγορά, καθώς οι βόρειοι γείτονες του Ιράν διαθέτουν τις δικές τους βιομηχανίες υδρογονανθράκων και μετάλλων, οι οποίες επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες ιρανικές».

Πηγή: Al Jazeera

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