Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί

Snapshot Η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ εκκένωσε δεκάδες κατοικίες κοντά στη στρατιωτική βάση Fairford λόγω υποψίας αδικημάτων περί εκρηκτικών.

Πολλοί άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη κατοχή ή χρήση εκρηκτικών.

Ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών εξετάζει οχήματα στην περιοχή, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται υπό έλεγχο.

Η βάση Fairford χρησιμοποιείται από τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και τις αμερικανικές δυνάμεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η περιοχή έχει ασφαλιστεί και το περιστατικό αντιμετωπίζεται με πλήρη έλεγχο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών της Βρετανίας κοντά στην βάση Fairford της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο Γκλόστερσαϊρ, όπου σήμανε συναγερμός για «έκτακτο περιστατικό» σε εγκατάσταση που φιλοξενεί και δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για πιθανή υπόθεση που σχετίζεται με εκρηκτικά.

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ ανακοίνωσε ότι εκκένωσε δεκάδες κατοικίες στην περιοχή Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, μετά τη σύλληψη αρκετών ανδρών για υποψία αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών.

Παράλληλα, μια ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν το κοινό ότι η κατάσταση έχει «τεθεί υπό έλεγχο».

Η βάση Fairford της Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικές δυνάμεις για αυστηρά περιορισμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η βρετανική κυβέρνηση επέτρεψε στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη βάση για να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις πυραύλων της Τεχεράνης.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι «ένας αριθμός ανδρών» έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών.

«Έχει δημιουργηθεί περίφραξη στην περιοχή, αλλά θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι πιστεύουμε ότι το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο», ανέφερε η αστυνομία.