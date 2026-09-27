Χάος σε κηδεία στο Ντιτρόιτ: Άνοιξαν το φέρετρο και βρήκαν μέσα λάθος άτομο!

Snapshot Γραφείο τελετών στο Ντιτρόιτ μπέρδεψε τη σορό της Kimberly Moore με άγνωστη γυναίκα, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά της.

Ο υπάλληλος του γραφείου τελετών παραδέχθηκε ότι η μητέρα της Bianca πιθανότατα αποτέφρωθηκε πριν από μία ή δύο εβδομάδες, χωρίς να έχουν παραδοθεί οι στάχτες.

Το Hutchinson Funeral Home ξεκίνησε εσωτερική έρευνα και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Moore.

Η οικογένεια πραγματοποίησε τελετή μνήμης χωρίς τη σωρό, ενώ ζητεί απαντήσεις για την τύχη της μητέρας τους.

Η Bianca ανησυχεί και για την οικογένεια της γυναίκας της οποίας η σορός τοποθετήθηκε λάθος στο φέρετρο της μητέρας της. Snapshot powered by AI

Μια οικογένεια που βρίσκεται σε βαρύ πένθος ζητά απαντήσεις, καθώς καταγγέλλει ότι γραφείο τελετών μπέρδεψε τη σορό της αγαπημένης τους και τοποθέτησε στο φέρετρο μια άγνωστη γυναίκα.

Η Bianca Robinson πήγε στο Hutchinson Funeral Home στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν για να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τη μητέρα της, Kimberly Moore. Ωστόσο, έμεινε άναυδη όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο φέρετρο δεν ήταν η μητέρα της.

Όταν η οικογένεια σήμανε συναγερμό, ένας υπάλληλος του γραφείου τελετών φέρεται να παραδέχθηκε ψύχραιμα ότι η μητέρα της είχε πιθανότατα «αποτεφρωθεί πριν από μία ή δύο εβδομάδες».

«Χρειαζόμαστε απαντήσεις», δήλωσε η Bianca στο KWTX News 10. «Αυτό είναι τρελό. Δεν το αξίζουμε αυτό. Δεν το άξιζε ούτε εκείνη».

Η Bianca εξήγησε ότι κατάλαβε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν παρατήρησε ότι έλειπε μια χαρακτηριστική ελιά από το πόδι της μητέρας της.

«Κοίταξα τα πόδια της και δεν είδα την ελιά που έχει η μαμά μου. Κοίταξα εκείνον τον άνδρα και του είπα: “Κύριε, αυτή δεν είναι η μαμά μου”. Και μου είπε, ακριβώς έτσι: “Λυπάμαι. Πρέπει να αποτέφρωσαν τη μητέρα σας πριν από μία ή δύο εβδομάδες. Λυπάμαι πολύ”».

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραλάβει ούτε τις στάχτες που το γραφείο τελετών ισχυρίζεται ότι ανήκουν στην Kimberly, με αποτέλεσμα οι συγγενείς της να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη.

«Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πού βρίσκεται η μητέρα μου», είπε με απόγνωση η Bianca.

Το Hutchinson Funeral Home εξέδωσε στη συνέχεια ανακοίνωση για το περιστατικό.

«Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε βαθύτατα συγγνώμη για όσα βίωσε η οικογένεια της κυρίας Moore. Έχουμε ξεκινήσει τη δική μας εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αναλόγως», ανέφερε το γραφείο τελετών.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τη σορό της Kimberly, η οικογένεια αποφάσισε να πραγματοποιήσει κανονικά το Σάββατο την τελετή μνήμης για τη ζωή της. Ωστόσο, οι συγγενείς της εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για την τύχη της αγαπημένης τους.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί στο τέλος εκείνη είχε φροντίσει τα πάντα ώστε να μην έχουμε να ανησυχούμε για τα έξοδα της κηδείας και όλα τα υπόλοιπα», ανέφερε συγγενής. «Είχε αφήσει τα πάντα τακτοποιημένα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι της συνέβη αυτό».

Η ξαδέλφη της Kimberly, Geraldine Carr, ταξίδεψε από την Αλαμπάμα στο Ντιτρόιτ για να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Μπορείς να πενθήσεις μόνο μέχρι ένα σημείο χωρίς να πεις αντίο σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα παιδιά της είναι πραγματικά συντετριμμένα. Κι εγώ είμαι συντετριμμένη», είπε.

Η Bianca ανησυχεί, μάλιστα, και για την οικογένεια της γυναίκας της οποίας η σορός τοποθετήθηκε κατά λάθος στο φέρετρο της μητέρας της.

«Όποια κι αν είναι αυτή η γυναίκα, προσεύχομαι να εμφανιστεί η οικογένειά της, γιατί κι εκείνοι χρειάζονται απαντήσεις».