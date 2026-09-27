Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο

Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, διεθνείς πλατφόρμες παρουσιάζουν οργανωμένες κρουαζιέρες στη νησίδα όπου η αλληλεπίδραση με τους ημιάγριους χοίρους προβάλλεται ως κύριο τουριστικό αξιοθέατο

Δημήτρης Δρίζος

Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΠΦΠΟ εκφράζει ανησυχίες για την ευημερία των ημιάγριων χοίρων στη νησίδα Άτοκος λόγω της τουριστικής εκμετάλλευσης και της άμεσης επαφής με τους επισκέπτες.
  • Η συνεχής παρουσία τουριστών και η ανθρώπινη παρέμβαση επηρεάζουν αρνητικά τη φυσική συμπεριφορά και την ευζωία των χοίρων, θέτοντας σε κίνδυνο και τη βιοποικιλότητα.
  • Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, χοίροι τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και δεν έλαβαν άμεση κτηνιατρική βοήθεια, γεγονός που ζητείται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  • Η ΠΦΠΟ καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τις τουριστικές δραστηριότητες και τη νομιμότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης των χοίρων στη νησίδα Άτοκος.
  • Προτείνεται η εφαρμογή ειδικού προγράμματος διαχείρισης του πληθυσμού των ημιάγριων χοίρων, που μπορεί να περιλαμβάνει και στείρωση, για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
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Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) εκφράζει έντονες ανησυχίες για την ευημερία των ημιάγριων χοίρων στη νησίδα Άτοκος στο Ιόνιο, καταγγέλλοντας την οργανωμένη τουριστική εκμετάλλευση των ζώων. Η ΠΦΠΟ επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που επιτρέπουν την άμεση επαφή και το κολύμπι των επισκεπτών με τους χοίρους θέτουν σε κίνδυνο τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, διεθνείς πλατφόρμες παρουσιάζουν οργανωμένες κρουαζιέρες στη νησίδα όπου η αλληλεπίδραση με τους ημιάγριους χοίρους προβάλλεται ως κύριο τουριστικό αξιοθέατο. Η συνεχής παρουσία μεγάλου αριθμού επισκεπτών, η σίτιση των ζώων και η ανθρώπινη παρέμβαση επηρεάζουν αρνητικά τη φυσική τους συμπεριφορά και την ευζωία τους, ενώ εγείρουν ζητήματα για τη βιοποικιλότητα και την ασφάλεια των τουριστών.

Η ΠΦΠΟ αναφέρεται ειδικά σε ένα περιστατικό που συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, όπου χοίροι φέρονται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και αφέθηκαν χωρίς άμεση κτηνιατρική βοήθεια στην παραλία. Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΠΦΠΟ καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Λιμεναρχείο Λευκάδας και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν επιτόπια αυτοψία στη νησίδα Άτοκος και να ελέγξουν τις τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ημιάγριους χοίρους. Ζητείται επίσης να εξεταστεί η νομιμότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης των ζώων και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή παρενόχλησης, σίτισης και ανεπιθύμητης προσέγγισης των χοίρων.

Επιπλέον, η ΠΦΠΟ προτείνει να εξεταστεί από τις επιστημονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες η εφαρμογή ειδικού προγράμματος διαχείρισης του πληθυσμού των ημιάγριων χοίρων, που θα περιλαμβάνει και τη στείρωση, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

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