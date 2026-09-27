Καλαμπάκα: Τον συνέλαβαν, αφέθηκε, μήνυσε πεθερά και κουνιάδα και… ξανασυνελήφθη!

Μια οικογενειακή διαμάχη που κατέλεηξε σε διπλή σύλληψη

Δημήτρης Δρίζος

Καλαμπάκα: Τον συνέλαβαν, αφέθηκε, μήνυσε πεθερά και κουνιάδα και… ξανασυνελήφθη!
ΕΛΛΑΔΑ
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Απίστευτη τροπή πήρε οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα, με αφορμή έναν κοινόχρηστο χώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι μηνύσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε αλλεπάλληλες συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr όλα ξεκίνησαν όταν 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι ύστερα από καβγά για κοινόχρηστο χώρο, εκείνος τη χτύπησε και στη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο.

Ο 69χρονος συνελήφθη, ωστόσο το μεσημέρι αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως κάθε άλλο παρά είχε τελειώσει.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος πέρασε στην… αντεπίθεση, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του για εξύβριση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν επίσης ελεύθερες.

Και κάπου εκεί ήρθε η νέα ανατροπή.

Η 59χρονη επέστρεψε στην Αστυνομία και κατήγγειλε εκ νέου τον 69χρονο, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή, κατά τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Αποτέλεσμα;

ΈΟ 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε από έναν κοινόχρηστο χώρο και εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων.

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