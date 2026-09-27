Βιολάντα: Επίθεση του Ρουβίκωνα με βαριοπούλες στο εργοστάσιο στη Λάρισα - Βίντεο

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ανέβασαν στα social media, μέλη της οργάνωσης κρατώντας βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες του εργοστασίου

Δημήτρης Δρίζος

Βιολάντα: Επίθεση του Ρουβίκωνα με βαριοπούλες στο εργοστάσιο στη Λάρισα - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μέλη της αναρχικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας» επιτέθηκαν με βαριοπούλες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στη Λάρισα, σπάζοντας τις τζαμαρίες.
  • Η επίθεση έγινε σε διαμαρτυρία για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, που εμπλέκεται σε εργατικό ατύχημα με θύματα πέντε εργαζόμενες.
  • Ο ιδιοκτήτης, παρά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, συνεχίζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων που κατέθεσαν εναντίον του.
  • Η συλλογικότητα καταδικάζει τη στάση του ιδιοκτήτη, επισημαίνοντας την ευθύνη του για την ασφάλεια των εργαζομένων και τιμά τα ονόματα των πέντε θυμάτων.
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Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» προκάλεσαν ζημιές στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στη Λάρισα, επιτιθέμενοι με βαριοπούλες τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε ως διαμαρτυρία για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα», η επίθεση στο εργοστάσιο της Λάρισας έγινε ως αντίδραση στην απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αφήσει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα». Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε κατηγορηθεί για την τραγική απώλεια πέντε εργατριών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους πριν από εννέα μήνες.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται τα μέλη της οργάνωσης να σπάνε τις τζαμαρίες του εργοστασίου, κρατώντας βαριοπούλες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, παρά την αποφυλάκισή του, συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων που είχαν καταθέσει ενάντια του, αναφορικά με τη διαρροή αερίου που οδήγησε στα εργατικά δυστυχήματα.

Η συλλογικότητα τονίζει πως οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους δεν ήταν απλά στατιστικά στοιχεία, αλλά μάνες, συντρόφισσες και κόρες που πάλευαν για την επιβίωση των οικογενειών τους. Καταδικάζουν τη στάση του ιδιοκτήτη, σημειώνοντας ότι είχε την ευθύνη να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και να σέβεται τις ζωές τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την αναφορά των ονομάτων των θυμάτων: Βασιλική Σκαμπαρδώνη, Έλενα Κατσαρού, Σταυρούλα Μπουκουβάλα, Αναστασία Νάσιου και Αγάπη Μπουνόβα.

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