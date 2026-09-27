ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Βίσση

Snapshot Περίπου 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ από το ΟΑΚΑ μετά τη συναυλία της Βίσση.

Λειτουργήθηκαν 19 συρμοί στη γραμμή 1, εκ των οποίων 8 ήταν ενισχυτικοί για την κάλυψη της αυξημένης κίνησης.

Η γραμμή 1 λειτούργησε έως τις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2, 3 του μετρό και του τραμ διευκόλυνε τη μετεπιβίβαση και την αποσυμφόρηση της μετακίνησης.

Δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ εργάστηκαν για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συγκοινωνιών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Με 19 συρμούς σε κυκλοφορία, εκ των οποίων 8 επιπλέον ενισχυτικοί, καλύφθηκε η αυξημένη κίνηση στη γραμμή 1, τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 6 το απόγευμα, όσο και κατά τη μαζική αποχώρησή τους από το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, με βάση τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πίσω από την αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές λειτουργίας, εργαζόμενοι συντήρησης και ασφάλειας δικτύου εργάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου για την ομαλή λειτουργία της γραμμής και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.

«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού» επισημαίνει στην ενημέρωση της η ΣΤΑΣΥ.