Άννα Βίσση: Από το «Είσαι» του 2004 στο «Είσαι» του 2026 - 22 χρόνια μετά, ξανά στο ΟΑΚΑ

Snapshot Η Άννα Βίσση παρουσίασε ξανά το τραγούδι «Είσαι» στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, 22 χρόνια μετά την ερμηνεία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Πριν την εμφάνισή της, προβάλλεται βίντεο από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, δημιουργώντας συμβολική σύνδεση μεταξύ 2004 και 2026.

Η συναυλία συγκέντρωσε πάνω από 95.000 θεατές, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί της το «Είσαι» στο ίδιο στάδιο.

Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στη χρονική απόσταση των 22 ετών και την ιδιαίτερη σημασία του να βρίσκεται ξανά στο ίδιο μέρος με τόσο μεγάλο κοινό. Snapshot powered by AI

Ένα ταξίδι στον χρόνο έκανε η Άννα Βίσση στη χθεσινή μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, όταν στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκε ένα απόσπασμα από το 2004, με την ίδια να ερμηνεύει το «Είσαι» στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, το ίδιο τραγούδι ακούστηκε ξανά στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά με την Άννα Βίσση μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο και το κοινό να τραγουδά μαζί της.

Το βίντεο από το 2004 προηγήθηκε της εμφάνισής της στη σκηνή, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή: από την Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα του 2026 και από εκείνη τη μεγάλη τηλεοπτική σκηνή, σε μια συναυλία που συγκέντρωσε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο ΟΑΚΑ

Το «Είσαι» είχε συνδεθεί με την παρουσία της Άννας Βίσση στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το τραγούδι, που είχε ήδη αγαπηθεί από το κοινό, επέστρεψε χθες μέσα από το ίδιο στάδιο, με τις εικόνες του 2004 να δίνουν τη θέση τους στο 2026.

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή, έχοντας πλέον απέναντί της δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Η ίδια στάθηκε στη χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο στιγμές και μίλησε στο κοινό για το πώς είναι να βρίσκεται ξανά εκεί, 22 χρόνια μετά.

Το «Είσαι» ξανά, με όλο το ΟΑΚΑ να τραγουδά

Η εικόνα ήταν διαφορετική, αλλά το τραγούδι ίδιο. Το 2004 η Άννα Βίσση τραγουδούσε το «Είσαι» στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το 2026 το ερμήνευσε ξανά, έχοντας αυτή τη φορά ένα ολόκληρο στάδιο να τραγουδά μαζί της.

Η προβολή του παλιού βίντεο πριν από την εμφάνισή της έδωσε στη στιγμή έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ίδια είδε τον εαυτό της σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας της και λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε ξανά στην ίδια πόλη, μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό.

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