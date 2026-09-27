Κορυδαλλός: Συνελήφθη άνδρας που υποσχόταν ρόφημα «NO POLICE» κατά των αλκοτέστ

Ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε και κατηγορείται για τη διαχείριση ιστοσελίδας που προωθούσε σκεύασμα, το οποίο, όπως υποστήριζε, μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα των αλκοτέστ. Το προϊόν διακινούνταν από εταιρεία με παράρτημα στον Κορυδαλλό και κυκλοφορούσε με στόχο την αποφυγή ανίχνευσης αλκοόλ από τις αρχές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε σε έρευνα, ταυτοποιώντας τον 59χρονο ως υπεύθυνο της ιστοσελίδας, καθώς και την εταιρεία που λειτουργούσε ως θυγατρική μιας βουλγαρικής εταιρείας με αντικείμενο τα σκευάσματα ευεξίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στο παράρτημα της εταιρείας στον Κορυδαλλό, βρέθηκαν και δεσμεύτηκαν 99 φιάλες του συγκεκριμένου ροφήματος. Τα δείγματα στάλθηκαν για λεπτομερή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η επιτόπια έρευνα αποκάλυψε ότι τα σκευάσματα δεν διέθεταν ελληνικές ετικέτες, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Η ανάλυση έδειξε ότι το ρόφημα περιείχε βιταμίνες σε συγκεντρώσεις έως έξι φορές υψηλότερες από αυτές που επιτρέπονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα ποτά χωρίς αλκοόλ.

Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η υπόθεση έχει πλέον διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία διαφήμιζε το ρόφημα ως περιέχον βιταμίνες C, B6, πράσινο τσάι και καφεΐνη, χρησιμοποιώντας προκλητικά σλόγκαν όπως «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΥΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ». Η τιμή του προϊόντος ήταν 9,90 ευρώ ανά μπουκάλι, στοχεύοντας σε καταναλωτές που ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες από τη διενέργεια αλκοτέστ.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους από την παράνομη προώθηση προϊόντων που υπόσχονται παραπλανητικά αποτελέσματα σε ελέγχους αλκοόλ. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τον έλεγχο και τη διερεύνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση της νομοθεσίας. Παραμένει κρίσιμο να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα νόμιμα και ασφαλή προϊόντα ευεξίας.