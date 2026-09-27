Παρίσι: Περισσότεροι από 700.000 πιστοί παρευρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία του Πάπα Λέοντα

Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο (τοπική ώρα), με χιλιάδες πιστούς να συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Πάπα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Παρίσι: Περισσότεροι από 700.000 πιστοί παρευρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία του Πάπα Λέοντα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Πάπας Λέων εξήρε τον «ενθουσιασμό, την ενέργεια και την αφοσίωση» που προσφέρουν οι νέοι στην Καθολική Εκκλησία, καθώς ένα τεράστιο πλήθος περίπου 700.000 πιστών συγκεντρώθηκε για να τον παρακολουθήσει να τελεί μια υπαίθρια Θεία Λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσημης επίσκεψης του ποντίφικα στο Παρίσι.

Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο (τοπική ώρα), με χιλιάδες πιστούς να συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Πάπα.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σαββάτου, ο Πάπας απευθύνθηκε στους πιστούς, λέγοντας ότι οι Καθολικοί δεν πρέπει να κρατούν την πίστη τους για τον εαυτό τους, αλλά «να την αφήνουν να ξεχειλίζει, ώστε όσοι συναντούν να αναζωογονούνται».

Ο ποντίφικας επίσης απευθύνθηκε στους νέους, περιγράφοντας τους ως «την Εκκλησία του σήμερα». «Πόσο όμορφο είναι να βλέπω τον ενθουσιασμό, την ενέργεια και την αφοσίωσή σας, καθώς και τη χαρά που φέρνετε στις χριστιανικές σας κοινότητες», είπε.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πιστοί εξομολογήθηκαν σε καθολικούς ιερείς σε δρόμους ολόκληρης της Γαλλίας.

Ο Μακρόν δεν παρευρέθηκε στην Θεία Λειτουργία

Ο πάπας Λέων έφτασε στο Παρίσι την Παρασκευή, όπου και τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, και στη συνέχεια συναντήθηκε με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς, στα βόρεια του Παρισιού.

Ο Μακρόν δεν παρευρέθηκε στην Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και δεν θα παρευρεθεί σε καμία από τις λειτουργίες του Πάπα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, κυρίως για να αποφύγει να παραβιάσει τους αυστηρούς κανόνες της Γαλλίας σχετικά με τον διαχωρισμό της Εκκλησίας και τους κράτους.

Ωστόσο, στην λειτουργία παρευρέθηκαν άλλοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Μακρόν, Μπριζίτ, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, η Μαρίν Λε Πεν, ο Μπρούνο Ρεταγιό, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ.

Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο Πάπας συναντήθηκε με μετανάστες και εθελοντές κατά την επίσκεψή του στο κέντρο του φιλανθρωπικού οργανισμού Maison Bakhita, ο οποίος υποστηρίζει τους πρόσφυγες, και εξήρε την οργάνωση για το ότι «μας προσκαλεί να δούμε εκείνους που είναι αόρατοι». Τόνισε επίσης τον «θεμελιώδη ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού αγάπης».

Παράλληλα, ο ποντίφικας εξέδωσε μια προειδοποίηση προς εκκλησιαστικούς και κρατικούς αξιωματούχους στο Μέγαρο των Ηλυσίων σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας να μην «χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα σε έναν παράδεισο μηχανών».

Το υπόλοιπο ταξίδι του Πάπα στην Γαλλία

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Πάπας Λέων πέταξε προς την Λούρδη, όπου προσευχήθηκε στο περίφημο ιερό της πόλης και την Κυριακή, θα τελέσει και εκεί μια Θεία Λειτουργία, στην οποία αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 150.000 άτομα.

Την Δευτέρα, ο ποντίφικας θα ταξιδέχει στη βορειοανατολική πόλη του Μετς για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ρομπέρ Σουμάν (1886-1963), έναν από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένθερμο καθολικό, ο οποίος είναι υποψήφιος για αγιοποίηση.

Γεννημένος στο Σικάγο το 1955, ο Πάπας Λέων XIV ονομαζόταν αρχικά Ρόμπερτ Πρεβόστ – ένα όνομα γαλλικής προέλευσης. Η γιαγιά γεννήθηκε στη Χάβρη της Νορμανδίας το 1894. Όταν παντρεύτηκε στις ΗΠΑ πολλά χρόνια αργότερα, αυτή και ο Ιταλός σύζυγός της πήραν το επώνυμο Πρεβόστ, το οποίο ήταν το επίθετο του παππού της.

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